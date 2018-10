Viete koľko tekutín vaše dieťa denne vypije? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

My, dospelí si pitný režim vieme postrážiť sami. Fľaša minerálky na stole je dobrou „odmerkou“, koľko tekutín denne vypijeme. No viete koľko a čoho sa napijú počas dňa vaše deti? Je našou úlohou deti správne motivovať a vysvetliť im, že pitný režim je dôležitý aj pre nich.

Ak u vás doma nechýba nikdy pohár vody na stole, potom je pravdepodobné, že vaše dieťa si od vás vezme príklad a zaradí do svojho dňa pravidelný prísun tekutín. Možno vám to ani nenapadlo, ale deti sú počas vyučovania v jednom behu. Čas na desiatu či nápoj majú len počas prestávok. Ak sa však zvyknú presúvať z triedy do triedy, je možné, že na to často zabudnú. Preto venujte svoju pozornosť desiatej a nezabudnite pribaliť vášmu školákovi aj tekutiny, aby ste predišli dehydratácii. Prax totiž ukazuje, že práve deti a starší ľudia sú v tomto smere najcitlivejší.

Čo by ste mali zohľadniť?

Ak vaše deti majú bežný deň, nemusíte pitný režim nejako zvláštne kombinovať či vymýšľať. Stačí čistá voda – ideálne dojčenská. Prečo dojčenská? Nie, nie je to výmysel modernej doby. Prečo je dojčenská voda lepšia než pitná voda? Dojčenská voda musí spĺňať kvalitatívne prísnejšie požiadavky, neobsahuje chlór a taktiež má limit pre obsah dusičnanov nastavený až 4-krát nižšie, na maximálnu hodnotu 10mg/l, čo je v prípade detí veľmi dôležité. Má tiež vyvážené zloženie minerálov a stopových prvkov, ktoré dieťa potrebuje pre správnu funkciu organizmu a sú prítomné v množstve, ktoré ho nezaťaží.

Ak sa vaše dieťa „nezastaví“, veľa športuje a venuje sa rôznym pohybovým aktivitám, zaraďte do jeho pitného režimu pokojne ochutenú minerálku, ovocný sirup, či ovocné a zeleninové šťavy. Dodajú vašim deťom energiu (áno, aj deti potrebujú rýchly cukor), či potrebné vitamíny. Šťavy nemusia byť 100 %-né. Dobre poslúžia aj riedené s vodou. Pitný režim bude pestrejší a vášmu školákovi sa rýchlo nezunuje. Okrem toho rôznorodý pitný režim sa pozitívne odrazí aj na schopnosti dieťaťa sústrediť sa a učiť. Obzvlášť v doobedných hodinách, kedy je dieťa v škole.

Koľko má moje dieťa denne vypiť?

Podľa odporúčaní European Food Safety Authority z roku 2010 by mal adekvátny príjem vody detí vyzerať nasledovne:

Skupina Vek dieťaťa Odporúčané množstvo Dojčatá 6 – 12 mesiacov 800-1000 ml na deň Batoľatá 1 – 2 roky 1100-1200 ml na deň 2 – 3 roky 1300 ml na deň*

(poznámka) *orientačné hodnoty predpokladajú mierne podnebie, mierny stupeň fyzickej záťaže a priemerný príjem vody z potravy 20 %, ktorý nie je zahrnutý v týchto hodnotách

Určite nezabudnite vašim deťom prichystať ráno fľašu s vodou či ovocnými šťavami, aby bol pitný režim naozaj pestrým. Samozrejme aj tu platí staré známe všetko s mierou.

Čítajte tiež:

5 vecí, ktoré by kaderníci svojim vlasom nikdy neurobili

Babylon, na ktorý sa zmenil Berlín v 20. rokoch

3 príznaky, že trpíte syndrómom vyhorenia a ako to napraviť