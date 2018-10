5 vecí, ktoré by kaderníci svojim vlasom nikdy neurobili Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vždy sa pýtame kaderníkov ako by sme sa mali starať o svoje vlasy. Ale premýšľali ste niekedy nad tým ako s nimi zaobchádzajú oni sami? Niekoľko z nich sme sa opýtali a toto sú ich najčastejšie odpovede.

Neočesané vlasy

Česať si vlasy každý deň je podľa kaderníkov veľmi dôležite, inak sa vam zauzlia, čo vedie k polámaniu a rozdeleným končekom.

Vynechať masku na vlasy

Rôzne úpravy, ktoré s vlasmi robíte ich aj poriadne vysušujú. Po každom umytí šampónom by ste si preto mali použiť masku na ošetrenie. Vaše vlasy to ozdraví, dodá im to elastickosť a lesk.

Tepelná úprava mokrých vlasov

Pred tým ako použijete fén, žehličku, či si vlasy budete upravovať inak s použitím tepla, je dôležité aby boli 100% suché. Rovnako by ste mali dbať na to, na akom vankúši spíte. Väčšina textílií vyťahuje z vlasov vlhkosť a počas spánku vytvára trenie, ktoré môže spôsobiť rozštiepenie a narušenie vlasu. Radšej si zakúpte kvalitný hodvábny vankúš, ktorý vaše vlasy udrží hladké a vydržia dlhšie.

Spoliehať sa na na sulfáty a silikóny

Jeden z kaderníkov sa vyjadril, že by radšej nemal žiadny šampón ako používal ten, ktorý sa skladá z ingrediencií, ako sulfáty a silikóny, ktoré na váš vlas pôsobia ako plášť. Tieto zložky zanechávajú zvyšky, ktoré zakrývajú vašu farbu a dokonca sú spájané s vypadávaním vlasov. Šampón by mal vlasy jemne umyť a to je všetko.

Nechrániť vlasy pred úpravou

Nikdy by ste si nemali česať mokré vlasy bez použitia špeciálnych produktov. Inak budete mať vlasy polámané. Ide o veľmi dôležitý krok, aj keby ste produkt mali naniesť len na končeky.