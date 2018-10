3 príznaky, že trpíte syndrómom vyhorenia a ako to napraviť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Poďme na to postupne. Bez ohľadu na to, ako fascinujúca (a ehm, dobre platená) vaša práca je, môžete mať dni kedy sa vám zdá ako totálna drina. Ale ako povedať , či máte len ťažký týždeň, alebo či ste na ceste k úplnému vyhoreniu? Podľa štúdie, ktorú uskutočnila Kalifornská univerzita v Berkeley, existuje niekoľko kľúčových varovných znakov, ktorým treba venovať pozornosť. Našťastie, ak budete konať rýchlo, mali by ste byť schopní veci obrátiť a opäť svoju prácu milovať.

Máte problém vstať z postele

Je to bludný kruh- môžete sa cítiť vystresovane kvôli nedostatku spánku a spať menej hodín, pretože ste v strese z vašej práce. Ale čím dlhšie budete trpieť nedostatkom spánku, tým väčšia je pravdepodobnosť poklesu produktivity a zmeny vo vašej nálade, a to tak v práci, ako aj mimo nej.

Ako to zmeniť: Po prvé, dbajte na dostatok spánku. To je rozkaz. Ak môžete, choďte do práce na bicykli, alebo choďte ráno na malú prechádzku a rozpumpujte svoje srdce pred začatím dňa. Zvyknite si dopriať výživné raňajky, aj keby to malo byť v práci. Nezabudnite, aspoň hodinu pred spaním vypnite mobil aj počítač, už žiadne neskoré čítanie mailov.

Stratili ste záujem o vaše denné pracovné úlohy

Váš šéf vám priradil ambiciózny projekt, ktorý vám dáva príležitosť ukázať spoločnosti, aký ste úžasný. Pred piatimi rokmi by ste sa išli roztrhať no teraz cítite akurát odpor.

Ako to zmeniť: zistite čo presne vám vo vašej práci spôsobuje stres a frustráciu. Existuje niečo, čo môžete priradiť radšej kolegovi, alebo úplne preskočiť? Je vo vašom tíme mladší člen, ktorému by nerobilo problém odpovedať na pár emailov? Hľadajte kreatívne riešenia a presuňte menej dôležité úlohy na iných. Uľaví sa vám.

Máte pocit, že vaša práca nie je dôležitá

Pokiaľ denne nezachraňujete životy, je úplne normálne, že z času na čas máte takéto myšlienky. Obzvlášť ak strávite polovicu dňa počúvaním kolegov sťažujúcich sa na zjedené čipsy či vypitý posledný energeťák.

Ako to zmeniť: Po prvé, spomeňte si, prečo ste si vybrali túto prácu. Stále je to pre vás to pravé? Napĺňala by vás viac práca v inej spoločnosti či dokonca iná kariéra? Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali áno, potom si prečítajte si zoznamy pracovných miest a preskúmajte ďalšie možnosti. V opačnom prípade sa zamerajte na menšie veci, zlepšili ste deň vaším kolegom či zákazníkom, tým, že ste boli starostlivý a pozitívny? Potom je vaša práca dôležitá.

