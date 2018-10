5 tipov pri hľadaní si práce po 40-tke Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Hľadanie si novej práce môže byť stresujúce a frustrujúce v akomkoľvek okamihu vášho života. No hľadať si prácu po 40-tke? Strach, predsudky a kritika môžu byť brutálne a celkom reálne. Určite ste počuli už kopec príbehov, kedy personalisti bez váhania vyhodili životopis s maturitou pred rokom 2003. Nezúfajte, Holly Caplan, pracovná poradkyňa a tiež 40-tníčka nám odhalila niekoľko užitočných tipov týkajúcich sa vašej kariéry. Pamätajte si, vy na to máte!

1.Rozhoďte siete

Posielanie životopisov na online pracovné ponuky je ako strieľať slepými a najmä pre tých, ktorí máju viac…no viete, skúseností. Lepšie urobíte ak oslovíte sieť kolegov, bývalých obchodných partnerov a priateľov a nájdete spoločnosti, ktorí skutočné prijímajú nových ľudí a zaujímajú sa o to čo im môžu priniesť. Aj keď ste nad pojmom ,,rozhodiť siete“ pred tým ohrnuli nos, naozaj to funguje a je to najlepšia možnosť ako dostať novú príležitosť.

2.Zamerajte sa na skúsenosti, nie na dátumy ukončenia štúdia

Je naozaj dôležité ako ste nastavený. Ak vám svet dáva najavo, že vaše skúsenosti majú menšiu hodnotu ako štvorciferné číslo, pripomeňte si, že ste už predsa uspeli pred tým. Keď prídete na pohovor, neospravedlňujte sa za svoj vek, ale zdôraznite to ako výhodu. Budte na seba hrdí!

3.Nebojte sa klásť ťažké otázky

Zúfalosť nájsť novú prácu vás môže premeniť na „pritakávača“. No najvhodnejšiu prácu nájdete, ak sa o ňu budete naozaj zaujímať zo svojho hľadiska.

4.Nájdite si mentora

Hovorte s ním každý deň. Aj on sám si prešiel tým istým procesom a vie čo treba zmeniť aby ste sa na pracovisku cítili lepšie a pomôže vám sa cítiť oveľa optimistickejšie ohľadom zmeny vášho zamestnania.

5.Pamätajte si, že ste ,,technicky gramotní“

Aj napriek nedôvere ostatných, vek nemá vplyv na naše technické zručnosti. Väčšina 40-tníkov využíva široké spektrum pracovných aplikácií, ako je Slack či Dropbox. Pointa je, že vám nechýbajú žiadne technické znalosti. To, že ste nepoužili nejakú aplikáciu neznamená, že je to tým, že ste starý. Rôzne spoločnosti používajú rôzne technológie – dokonca aj ľudia narodení v tomto tisícročí nebudú používať všetky aplikácie, softvér alebo platformu. No môžete využiť ich sebavedomie ako príklad, že aj vy sa stále môžete učiť nové veci, pretože budete.

Pamätajte si, vek je iba číslo a ste tak starí, ako sa cítite.

Čítajte tiež:

Pri ďalšom pohovore si tieto veci radšej nechajte pre seba

10 tipov, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor

Ak po hádke spravíte toto, budete sa cítiť oveľa lepšie