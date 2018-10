Ak po hádke spravíte toto, budete sa cítiť oveľa lepšie 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Nie nadarmo sa hovorí ,,láska všetko prekoná“.

Nedávna štúdia potvrdila, že prejav lásky vám pomôže cítiť sa lepšie.

Výskumníci z univerzity Carneige Mellon v Pensylvánii, USA uskutočnili experiment s cieľom zistiť, čo sa stane ak niekoho po hádke objímeme.

Tím pod vedením Dr. Michaela Murphyho, z oddelenia psychológie podrobil štúdii 404 účastníkov a výsledok publikoval vo vedeckom časopise Plos One.

Počas 14 dní účastníci rozprávali o hádkach, ktoré zažili, či danú osobu po hádke objali a ako sa následne cítili.

Výsledky ukázali, že účastníci, ktorí osobu, s ktorou sa hádali, objali sa s väčšou pravdepodobnosťou cítili lepšie ako tí, ktorí tak neurobili.

Podľa vedcov výsledok ukázal pozitívny vplyv, ktorý ľudský dotyk môže mať pri pestovaní vzťahov s ostatnými.

,,Medziľudský dotyk je spojený so zvýšeným pocitom bezpečia, podpory od partnera, zvýšeným pocitom intimity, väčšou spokojnosťou so vzťahom a jednoduchším riešením konfliktov.“ Objatie v deň konfliktu bolo spojené so zlepšením súčasného, negatívneho pocitu a jeho vplyvu na nasledujúci deň.“

Aj keď vedci zistili pozitívnu súvislosť medzi objatím a lepšou náladou, uznávajú, že môžu byť iné faktory, ktoré prispeli k pozitívnym alebo negatívnym náladám účastníkov.

Okrem toho sa ich štúdia nezameriavala na závažnosť argumentov ani na vzťahy medzi jednotlivcami, ktoré sa hádali.

,,Bez ohľadu na to, táto štúdia prispieva k pochopeniu úlohy interpersonálneho kontaktu v odstraňovaní škodlivých výsledkov spojených s medziľudskými konfliktmi“, uzatvárajú vedci.

