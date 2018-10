Čo je maska pod oči a funguje vôbec 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Ak ste zrovna nemali vyrovnaný životný štýl, je pravdepodobné, že sa to odrazí aj na vašom vzhľade a to najmä na veľmi jemnej oblasti okolo očí.

Pokožka je tu oveľa tenšia, než inde a pretože obsahuje menej olejových žliaz, má väčší sklon k vytváraniu jemných línii, opuchov a kruhov.

No ake ste príliš zaneprázdnená, je ťažké získať osem hodín na spánok, či si aspoň zájsť na kozmetiku. Povedzme si úprimne, je otázka času, do kedy to mejkap dokáže zakryť.

Riešenie? Maska pod oči!

Masky pod oči zvyčajne vyzerajú ako náplasti infúzované s ľahkým, ale silným sérom plným inovatívnych zložiek, ako sú retinol, kyselina hyalurónová a ceramidy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyplnili pokožku a vyriešili problém s kruhmi pod očami.

Dĺžka aplikácie je pri každom produkte odlišná, zatiaľ čo niektoré stačí aplikovať po dobu 20-30 minút, iné si vyžadujú celú noc. Ak chcete zvýšiť chladiaci účinok, dajte si masku pred použitím do chladničky.

Výhody?

Opuchy, kruhy pod očami či čiarky sa objavujú hlavne keď oči zanedbávame a cítia sa unavené. Síce masky nespravia žiadne zázraky, no pomôžu znížiť nežiaduce príznaky.

Používanie očného krému je vhodné na každodennej báze, ale maska na oči poskytne okamžitú hydratáciu a upokojujúce zložky majú chladiaci a protizápalový účinok na okolitú pokožku.

Ktoré by ste mali používať?

Trend masiek pod očami v posledných rokoch výrazne vzrástol, čo znamená, že existujú stovky produktov, z ktorých si môžete vybrať v závislosti od vašich potrieb.

Odporúčame siahnuť po takých, ktoré sú obohatené s hydrolyzovaným elastínom na zvýšenie pevnosti spolu s acetylhexapeptidom na zníženie viditeľnosti jemných čiar.