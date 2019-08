O tom keď kuriér spoločnosti GLS sfalšoval váš podpis

Úplne jednoduchá situácia. Posielajú vám balík zo zahraničia ktorý nikdy nedorazí a pri reklamácii zistíte, že ste ho už dávno prebrali ale v skutočnosti ste neprebrali.

Čítate správne a môže sa to stať aj vám. Objednáte si tovar zo zahraničia s opciou, že po prebratí zásielky vám vystavia faktúru a zaplatíte. Áno, existujú také krajiny, kde je to bežné.

Čakáte na balík, ktorý nie a nie doraziť a zrazu dostanete výzvu na zaplatenie, lebo zásielka bola doručená a vami prevzatá. WTF?!!! Nie, nikdy ste neboli tak opitý, že ste mali okno. (Vlastne raz, ale to bolo pred 25 rokmi a narodil sa vám syn a naozaj ste nechceli pobehovať nahý po ulici.)

Keď to začnete riešiť zistíte, že stojíte proti spoločnosti, ktorá zákazníka má v riti na háku.

Začínate cez formulár na stránke GLS, ale nedostanete odpoveď, vaše emaily nečítajú. Začnete telefonovať a pošlú scan preberacieho „protokolu“, kde akože figuruje podpis, ktorý nie je ani v príbuzenskom vzťahu so skutočným vašim podpisom. Nie je uvedené žiadne meno, priezvisko preberajúcej osoby. Ďalej neriešia.

Po ďalších dňoch vytrvalého telefonovania vás spoja s vedúcou zákazníckej podpory, ktorá vám aspoň písomne potvrdí, že prešetria danú reklamáciu, ale po uplynutí ďalšieho týždňa ste presne tam, kde ste boli na začiatku. Bez balíka, bez informácie a bez nádeje, že sa to niekedy vyrieši.

Samozrejme, za objednaný tovar asi budete musieť zaplatiť, lebo GLS nepreverí, či jeho kuriér doručil zásielku, alebo niekde ho nechal, vyhodil, stratil, zjedol, predal, daroval starej babke pred trhoviskom, lebo mu bolo ľúto, že nedokáže vyžiť z tej almužny, ktorú dostáva od štátu.

Pýtam sa, ako je možné, že kuriér/dopravca jednoduchým papierikom s nečitateľným podpisom vás môže vybaviť? Takýto dôkaz je naozaj dostačujúci? „Nie je to logické“ povedal by pán Spock, ale on je iba vymyslená osoba…asi ako manažment spoločnosti GLS. Nedovoláte sa nikomu s kompetenciou, možno ani neexistujú.