Websterovci sú späť!

Po úspechu rozprávkovej knihy a prvej sérii animovaného seriálu Websterovci prichádza pavúčia rodinka opäť. Tentoraz si to namieria do kín! Pásmo šiestich nových príbehov Websterovci 2 – Zo života pavúkov uvidíte na filmovom plátne od 26. septembra 2019.

Spoločne s malou Lili opäť objavíte tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. Pokúsi sa dať maminke k narodeninám skutočný kvet, čo pre malého pavúčika je životu nebezpečná výzva. S dedkom Rafaelom sa zapojí do súťaže v preťahovaní vláknom a ocitne sa dokonca aj vo vnútri vysávača. Jej starší brat Hugo je pri jej dobrodružných výpravách častým spoločníkom, aj keď o to moc nestojí. Ale pavúčia rodina je skrátka silno prepojená pavučinou lásky a spolupráce. Hoci upliesť ju, je niekedy poriadne náročné.

„Naši pavúčí hrdinovia sú takí ako my, len majú o čosi viac nôh,“ hovorí autorka námetu a režisérka seriálu Katarína Kerekesová. „Robia rovnaké chyby aj omyly ako my. Ich príbehy sú tak pre deti úsmevné a zároveň sa pri nich aj niečo naučia.“

Pri seriáli sa učili aj samotní tvorcovia, keďže projekt takýchto rozmerov sa na Slovensku v CGI technológii doposiaľ nevyrábal. Supervízorom procesu, v ktorom kreslené 2D postavičky ožijú do 3D rozmerov je Tomáš Mikuľak. „Každá časť je pre nás nová výzva. Vyžaduje si niečo veľké v istom ohľade. Buď je to nové prostredie, ktoré sa musí vytvoriť alebo sa vymyslí taká akcia a efekty, že si to vyžaduje veľa skúšania a zisťovania, či sa to vôbec dá realizovať.“

Pavúčím hrdinom prepožičali svoj hlas Zuzana Porubjaková, Henrieta Mičkovicová, Richard Stanke, Kamil Kollárik, Boris Farkaš, Oľga Belešová a ďalší.

Slovenská filmová a televízna akadémia ocenila Websterovcov ako najlepší slovenský animovaný film za rok 2017. Na významnom medzinárodnom podujatí Stuttgart Festival of Animated Film získal nomináciu na Cenu za najlepší detský animovaný seriál. Okrem Slovenska mohli Websterovcov vidieť diváci aj na medzinárodných filmových festivaloch, napríklad v Kanade na festivale detských filmov Canada Kids Film Festival alebo v Los Angeles na festivale REDCAT International Children’s Film Festival. Po domácej premiére spoznajú nové pavúčie príbehy aj deti v českých kinách, v Poľsku a Slovinsku.