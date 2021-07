3 tipy ako využiť jablčný ocot

Jablčný ocot pozná určite každý. Ide o ocot, ktorý sa vyrába z jabĺk. Šikovné gazdinky ho vedia využívať od varenia až po čistenie domácnosti. Je to skvelá alternatíva oproti dnes veľmi neobľúbeným chemikáliám, ktoré ničia životné prostredie. Len kvapkou jablčného octa dochutíte jedlo do dokonalosti, či pridaním do vody vyumývate vaše okná tak, že sa budú blyšťať.

Načo všetko teda môžete jablčný ocot využiť? Prinášame vám 3 tipy:

1. Prírodný čistič domácnosti

Jablčný ocot je výborný prírodný čistič pre vašu domácnosť a to najmä preto, lebo neobsahuje žiadne chemikálie a tým pádom je absolútne bezpečný. Jeho výhodou býva aj cena. Oproti komerčným produktom na čistenie domácnosti vám jablčný ocot ušetrí vašu peňaženku. Vďaka antibakteriálnym účinkom octu sa nemusíte báť, že by vaša domácnosť nebola vyčistená poriadne. Na používanie jablčného octa môžete použiť aj ďalšie prírodné produkty, ako šťavu z citróna – tá dodá peknú vôňu alebo soľ. Na účinnú umývaciu zmes odporúčame použiť pomer 1:1 voda a ocot. Túto zmes môžete použiť na čistenie kúpeľne, kuchynských dosiek, či kuchynskej linky. Ide o univerzálny čistič, tým pádom ho. môžete použiť na čistenie čohokoľvek.

2. Bojuje proti vyrážkam

Každý z nás si želá mať dokonalú pleť bez jedinej vyrážky. Avšak realita mnohých z nás je úplne opačná. Práve v tomto smere je veľkým bojovníkom jablčný ocot. Jeho bakteriálne účinky zabezpečujú, že vaše akné dokážete udržať pod kontrolou. V octe sa nachádza kyselina mliečna a jablčná a práve tie zabezpečujú, že vám ocot spôsobí zníženie červených fľakov po vyrážkach na vašej pleti a tým vám vyrovná PH pokožky. Je to skvelá alternatíva oproti komerčným produktom, ktoré sú veľakrát predražené. Pleť každého z nás je veľmi citlivá, preto vždy pri skúšaní nového produktu, v tomto prípade jablčného octu, vykonajte skúšobný test na malej časti vašej pokožky.

Návod na použitie:

nalejte do misky jablčný ocot a vodu v pomere 1:1

následne si do tohto roztoku namočte vatový tampónik a naneste tento roztok na vyrážku, ktorá vás trápi

nechajte roztok pôsobiť 5 minút a následne ho umyte vodou

pre dokonalý efekt opakujte niekoľkokrát behom dňa

3. Trávenie

Na nadúvanie a plynatosť v dnešnom svete nájdete veľmi ťažko účinný liek. Avšak nebojte sa, existuje spôsob, ktorý by vám mohol pomôcť pri týchto problémoch a tým je jablčný ocot. Veľa ľudí si dáva práve jablčný ocot pred jedlom na zlepšenie trávenia. Je výbornou alternatívou prírodnej liečby pri plynatosti a pri zažívacích problémoch.

Je úžasné, čo všetko dokážu prírodné veci okolo nás, ktoré nemusia stáť stovky eur, aby dosiahli výsledok. Jablčný ocot je tomu dôkazom, že aj za málo peňazí sa dajú dosiahnuť prekvapivé výsledky.