Neobyčajná súťaž CarpathiaEtnoDesign

Súťaže majú rozličné významy. Niektoré sú dôležité iba chvíľu a predovšetkým pre víťazov, iné sú súčasťou niečoho väčšieho. Práve taká je súťaž CarpathiaEtnoDesign, ktorú organizuje združenie Karpatský euroregión Poľsko. Cieľom súťaže je zväčšiť rozpoznateľnosť a propagovať bohaté kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Zúčastnite sa na tejto súťaži a napomôže k tomu, aby nikdy neupadlo do nepamäti to, čo by nemalo byť zabudnuté.

Podmienky súťaže CarpathiaEtnoDesign

Súťaž CarpathiaEtnoDesign je určená predovšetkým pre kresličov, grafikov, projektantov a dizajnérov. Súťažnou úlohou je vytvoriť originálny vzor inšpirovaný dizajnovými tradíciami jedného alebo viacerých etník súčasného pohraničia. Pozrite sa na tvorivosť dávnych obyvateľov Karpát. Spoznajte kultúru Verchovincov, Bojkov, Doliniakov, Lemkov, Rusínov, Šarišanov, Zemplínčanov a Zamagurčanov, a čerpajte z ich kultúry plnými hrsťami. Navrhnite svoj vlastný vzor, ktorý sa stane symbolom ich dizajnérskych tradícií.

Súťažné práce môžete stále zasielať do 26.7. Posúdi ich porota, ktorej členmi budú okrem iného odborníci na etnografiu a dizajn. Vyhlásenie víťazov je naplánované na 18. júla 2021. Aké ceny získajú víťazi?

Cena pre víťazov

Víťazi predstavia svoje práce na slávnostnom medzinárodnom galavečere a na výstave víťazných prác po zakončení súťaže. Pre víťazov sú pripravené aj vecné ceny. A najlepší vzor bude využitý na vytvorenie „karpatských krabičiek”. V krabičkách budú uložené každodenné úžitkové predmety, rovnako označené víťazným vzorom/logom.

Výhra v tejto súťaži isto bude cennou položkou vo vašom portfóliu a životopise, a okrem toho pomôže propagovať cenné hodnoty súčasného pohraničia.

Kultúrna mozaika – súčasné slovensko-poľské pohraničie s mnohými tvárami

Kultúry etník, ktoré kedysi obývali región súčasného pohraničia, je pestrou zmesou tradícií, zvykoslovia, remesiel, architektúry, hudby a povier. Kultúry týchto etník sú predmetom výskumu a inšpiráciou mnohých umelcov. Žiaľ, v dôsledku historických udalostí a civilizačných zmien, kultúrne identity tohto nevšedného regiónu sa postupne stierajú a zanikajú.

Cieľom činnosti združenia Karpatský euroregión Poľsko, je rozvoj a propagácia regiónu Karpát, vrátane jeho bohatstva a pestrosti. Súčasní turisti sú smädní po miestach v ktorých sa môžu dotknúť minulosti, preto si čoraz viac cenia možnosť navštíviť súčasné slovensko-poľské pohraničie. Práve tu môžeme zažiť a vyskúšať si tradičnú miestnu kuchyňu, naučiť sa vyrábať výrobky z plsti, vyšívať či vyrábať karpatskú korálikovú bižutériu: bojkovské silianky či lemkovské krivuľky.

Súčasné slovensko-poľské pohraničie je výnimočné miesto, ktorého dejiny, bohatstvo dizajnov a tradícií nesmú byť nikdy zabudnuté. Zúčastnite sa jedinečnej súťaži CarpathiaEtnoDesign a pomôžte ich zachovať v pamäti. Neváhajte a vyskúšajte si svoje sily, pretože tu ide o niečo viac, než len víťazstvo v súťaži.

Viac info: http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,952,konkurs-carpathia-etno-design.html

Súťaž je organizovaná v rámci projektu „EtnoCarpathia”, ktorý je financovaný z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, ako aj z prostriedkov Národného inštitútu slobody – Centra rozvoja občianskej spoločnosti, z prostriedkov programu Rozvoja občianskych organizácií na obdobie 2018 – 2030.