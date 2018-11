3 spôsoby ako rýchlo zastaviť záchvat paniky 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Pokiaľ ste ho nezažili, je ťažké ho pochopiť. Psychológovia ho opisujú ako „prudký nárast intenzívneho strachu alebo nepríjemného pocitu, ktorý dosiahne vrchol v priebehu niekoľkých minút.“ Môžete tiež spozorovať búšenie srdca, zvýšenú srdcovú frekvenciu, potenie, trasenie, bolesť na hrudníku, nevoľnosť, závraty, znecitlivenie alebo brnenie v rukách alebo nohách a pocit, že ste oddelení od reality. A hoci väčšinou ustúpi po 20 minútach, existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť aby ste tento proces uľahčili. Vyskúšajte tieto techniky.

1.Vyskúšajte bránicové dýchanie

Panický záchvat vás uvrhne do fyziologického nešťastia, pretože váš mozog verí, že potrebujete ochranu. Takže jednou z najúčinnejších metód je bránicové dýchanie. Je to preto, že keď trpíte záchvatom paniky, vaše telo sa napína a máte sklon k hyperventilácii a krátkemu a rýchlemu, hrudnému dýchaniu. Tento typ dýchania vysiela signál do vášho mozgu, že ste v tiesni. Bránicové dýchanie vysiela signál do vášho mozgu, že ste v bezpečí a uvoľnení, čo upokojuje vašu fyziológiu.

2. Presmerujte myšlienky

Keď niekto zažíva záchvaty paniky, jeho myseľ mu hovorí, že sa niečo bojí. Skôr ako dovolíte svojim myšlienkam nabrať tento negatívny smer, povedzte si opak. Inými slovami, je to všetko o reštrukturalizácii vašich myšlienok. Takže namiesto toho, aby ste si povedali, že sa stane niečp zlé skúste sa sami seba pýtať: „Čo keby sa tá zlá vec nestala?“ Je tiež užitočné pripomenúť si, že každý záchvat paniky skončí.

3. Buďte opatrní pri vyhýbavom správaní

Jedinci trpiaci záchvatmi paniky sa snažia vyhnúť miestam, ľuďom, veciam alebo činnostiam, ktoré súvisia s panikou. Vyhýbanie sa je však presný opak toho, čo váš mozog vyžaduje aby získal dôveru a kompetencie vo svoje schopnosti a predišiel panickým záchvatom. Pokúste sa pomaly čeliť situáciám, ktorých sa bojíte až kým už na vás nebudú mať taký dosah.

Čítajte tiež:

Koľko času denne by ste mali stráviť na sociálnych médiách

Tri typy negatívneho myslenia a ako s nimi skončiť

10 znakov, že si váš vzťah zaslúži druhú šancu