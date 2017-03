Využite svoj priestor kdekoľvek naplno. Pomocou správnych regálových systémov! 4.86 (97.14%) 7 votes

Zamýšľate sa nad tým, ako si zariadite svoj obchod, predajňu, garáž, pivnicu či sklad? Plánujete čo najlepšie využiť a zorganizovať priestor, ktorý máte k dispozícii? Veľmi jednoducho a rýchlo sa to dá pomocou správne zvolených regálových systémov. S nimi dosiahnete vždy efektívne a bezpečne využitý priestor. Trh ponúka viacero možností a alternatív na tento zámer. Je však dôležité sa správne rozhodnúť a zorientovať v bohatej ponuke obchodných zariadení, konkrétne regálových systémov. Oplatí sa poznať pár skutočností vopred, aby ste sa vyhli viacerým chybám a problémom neskôr.

Čo treba vedieť pri výbere regálov?

Najdôležitejším krokom je správny výber. Najlepší výber je taký, ktorý bude brať do úvahy viacero rozhodujúcich faktorov. Tie sa týkajú napríklad samotného umiestnenia regálov – čiže či budú situované v exteriéri alebo v interiéri (dôležité je to najmä z toho dôvodu, aby sa zvolil vhodný typ povrchovej úpravy).

Okrem toho je dôležité brať do úvahy aj výšku stropu a ostatných prvkov, ktoré môžu obmedzovať použitie konkrétneho typu. Dôležité je zohľadniť aj samotný podklad podlahy, na ktorej bude regál umiestnený (vo väčšine prípadov je nevyhnutné uchytenie regálov aj do podlahy). Ak plánujete uchytiť regál do stropnej časti miestnosti, je potrebné sa vopred uistiť, akú nosnosť strop má a či je vôbec možné do neho uchytiť samotný regál.

V neposlednom rade myslite aj na bezproblémový prístup pri samotnom dodaní regálového systému (v sklade by to nemal byť problém, skôr malá predajňa či sklad môže mať väčší problém).

S akými typmi regálov sa stretávame najčastejšie?

V tomto smere je dobré nechať si poradiť od najlepších odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Trh je pestrý a bohatý, možností a typov regálov do predajní a skladov je viac ako dosť. Vo všeobecnosti sa v praxi stretávame najčastejšie s takzvaným trubkovým systémom regálov (ide o klasický druh regálov, ktorý je najviac využívaný v predajniach, skladoch či v domácom prostredí). Plechové regály do predajní sú určené do väčších prevádzok.

Novinkou v tomto smere je stenový regálový systém pre zriadenie predajní s názvom KREMENS a LINEAR (stenový systém zariadenia predajní s moderným úchytom políc bez konzol).

Tip redakcie: Máte na výber, tak si vyberte. I starosti môžu byť príjemné

Je potrebné dbať na riadnu starostlivosť

Každý regálový systém, či už do domáceho prostredia, predajne, či skladu je vyrobený z kvalitných materiálov, čo im zaručuje dlhú životnosť a odolnosť. To však neznamená, že nie je potrebné sa z času na čas zaoberať aj starostlivosťou o tento druh obchodných zariadení. Opak je pravdou a nevhodné využívanie regálov vedie skôr k znižovaniu ich životnosti.

V tomto smere je potrebné dbať predovšetkým na správne ukotvenie regálov (najmä pri väčších regálových systémoch vo veľkých predajniach, halách či skladoch). Iba vhodne ukotvený regál dokáže zabezpečiť kvalitné skladovanie tovarov, produktov a ostatných vecí.

Netreba zabúdať aj na dodržiavanie odporúčanej nosnosti samotného regálu. Táto veličina býva udávaná samotným výrobcom a nie je možné ju nikdy podceňovať (najmä v súvislosti so zachovaním bezpečnosti a zdravia pri práci). V neposlednom rade je dôležité z času na čas zabezpečiť aj dôkladné čistenie samotných regálových systémov. Tu zohráva prioritnú úlohu práve prostredie a klíma, v akej sa nachádzajú. Je preto dôležité kontrolovať aktuálny stav regálov a tiež ich čistiť od prípadných nečistôt. Iba takto je možné zabezpečiť dlhú životnosť vašich regálov, či už doma, v predajniach, skladoch alebo kdekoľvek inde.

Šetriť priestor neznamená šetriť na svojom priestore. Ide skôr o dokonalé a stopercentné využitie priestoru na akomkoľvek mieste. Dnes sa to dá jednoducho, rýchlo a efektívne práve pomocou spomínaných regálových systémov nielen do predajní a skladov, ale aj v domácom prostredí.

