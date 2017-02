Máte na výber, tak si vyberte. I starosti môžu byť príjemné 5 (100%) 1 vote

Existujú príjemné a nepríjemné starosti. Medzi tie príjemné patrí i zariaďovanie domácnosti. A prečo starosti? Pretože v súčasnosti je všetkého veľa. Veľa sedacích súprav, mnoho rôznorodého nábytku do obývačky, nepreberné množstvo obývacích stien. Rozhodný človek sa môže tešiť, že si má z čoho vybrať, nerozhodný môže mať isté problémy.

Vyberajte, porovnávajte, kombinujte

A keďže problémy sú na to, aby sa prekonávali, hor sa do boja. Moderné obývačky si vyžadujú moderný nábytok a moderný prístup k zariaďovaniu. Nejde tu o futuristické dizajnové kúsky, skôr o vzdušnosť, jednoduchosť, použité materiály a kombináciu štýlov farieb. Preto neváhajte, vyberajte, porovnávajte, spájajte.

Čo si treba uvedomiť

Všetky miestnosti v dome sú dôležité, avšak obývačka patrí k tým TOP. Je to miestnosť, v ktorej trávite najviac času. Oddychujete v nej, čítate, pozeráte televíziu, často i jete. Vodíte si do nej hostí, návštevy. Preto je dôležité, aby ste sa v nej cítili nie iba dobre, ale priam výborne. Všetko by malo mať svoje miesto, nič by nemalo vyčnievať, vytŕčať a zbytočne zavadzať.

Obývacie steny už nie sú mohutné, robustné a stojace tesne vedľa seba, ako to bolo moderné kedysi. V súčasnosti kraľuje jednoduchý nábytok s minimom skriniek. Tak aby bol výsledný efekt priestranný a vzdušný.

Neodporúča sa množstvo farieb. Vedú všetky odtiene bielej, ktoré dodávajú miestnosti pocit čistoty, pokoja a harmónie a opticky miestnosť zväčšujú. Prípadne je ešte povolená jedna výrazná doplnková farba. Zmes a mix rôznych farieb síce zakázaný nie je, ale ak sa bavíme o moderných obývačkách, šialeným farebným kombináciám sa treba skôr vyhnúť.

K obývacej stene sedacia súprava

Dnešné moderné sedacie súpravy sú priestranné, široké, rozkladacie, rohové. Jednoducho stvorené pre pohodlie. Môžete si ich vyskladať podľa vašich predstáv a priestorových možností, dokážete si ich jednoducho skombinovať s obývačkovými stenami tak, aby bol celkový výsledok kompaktný, jednoliaty a ničím nerušený.

Dnes, keď je všetkého dosť a na trhu je široká ponuka tak obývačiek, ako aj sedacích súprav, môže byť naozaj problém vybrať si. Keď sa však už rozhodnete a vyskladáte si zariadenie podľa vašich preferencií, výsledok môže byť skutočne ohromujúci. Teraz je na to ten správny čas.

