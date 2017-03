Na čo nezabúdať pri údržbe bazéna 5 (100%) 1 vote

Tento rok ste sa konečne rozhodli dopriať si výhody vlastného bazéna u vás doma? Určite už presne viete, aký by mal byť. Dostatočne veľký na to, aby ste si v ňom aj zaplávali a užili si prijemné chvíle aj s rodinou. Ak sa dostanete k montáži bazénu, nemali by ste myslieť len na samotný bazén, ale aj na to, čo je pri jeho montáži tým najdôležitejším. Nezabúdajte na voľbu vhodnej filtrácie do bazénov.

Samotná filtrácia do bazénov by mala byť s dostatočným výkonom, ktorý bude dostatočný nielen na dokonalé prefiltrovanie vody v bazéne, ale aj pre prípadné príslušenstvo, ako sú napríklad solárny ohrev alebo bazénový vysávač.

Vyberte si ten správny typ filtrácie

Ako však zistiť, aký typ filtrácie a aký výkon filtrácie do bazéna je pre vás ten ideálny? Jednou z možností je spoľahnúť sa na dodávateľa bazénov, kde určite nájdete aj odborníkov, ktorí dobre vedia, čo robia. Na druhej strane sa môžete spoľahnúť aj na vlastný výpočet, ktorý nie je ani zďaleka tak náročný, ako by sa mohlo zdať. Jednoducho si vydelíte celkový objem vášho nového bazéna štyrmi a získate tým kubíkový výkon čerpadla. Celkový výkon filtrácie by mal byť rozhodne vyšší ako je výsledné číslo. Netreba zabúdať aj na široký výber príslušenstva, ktoré si k filtrácií do budúcna môžete prikúpiť, takže je dobré mať určitú výkonnostnú rezervu.

Ak si neviete rady, stavte na odborníkov

Čo sa týka druhu filtrácie do bazénu, bazénoví špecialisti by vám určite odporučili pieskovú filtráciu. Okrem nej máte k dispozícií aj kartušovú filtráciu, čo je však v dnešnej dobe už skôr prežitok ako vhodné riešenie. Jej výkon je v porovnaní s pieskovou filtráciou naozaj malý a je aj pomalšia pri svojej práci.

Pri výbere bazéna a jeho príslušenstva myslite aj na budúcnosť a nechajte si poradiť od odborníkov. Ak nezabudnete na podstatné detaily, bude vám bazén dobre slúžiť celé roky a chvíle strávené v jeho pohodlí budú stáť naozaj za to.

