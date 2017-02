Slovo hypotéka sa stalo strašiakom generácie Y

Ohodnoť článok

Niekto čelil vojnovým konfliktom, iní politickému útlaku, ďalší ekonomickej kríze. Generáciu Y ničí expanzia hypotekárnych úverov, ktoré robia v peňaženkách mladých ľudí poriadny vietor, čo neraz končí existenčnými problémami.

Strašiak v podobe hypoúverov rozpína svoje chápadlá po celom svete. Moc nad rozpočtom ľudí si upevňuje aj u nás, pričom v sieti dlhov sa ocitajú najmä mladí žiadatelia. Práve tí majú najväčšie problémy s kúpou bývania z vlastných zdrojov, čo vedie ich kroky priamo do jamy levovej, kde vládnu bankári lákajúci sladkými sľubmi o výhodných úveroch.

V úverovaní sme najzadlženejší národ eurozóny

Kým v celkovom riadení domácnosti a osobných financií zadlženosť Slovákov neprekračuje európsky priemer, v oblasti úverovania sme totálny extrém. V eurozóne nie je národ, ktorého obyvatelia by mali vyššie záväzky spojené so splácaním hypoték. Priemerná výška dlhov voči bankám vychádza na hlavu až 6000€, čo je za posledné 2 roky dvojciferný nárast.

Problémy má hlavne generácia do 35 rokov

Hranicu zadlženosti zdvíhajú najmä mladí žiadatelia do 35 rokov, ktorí nedisponujú vlastnou nehnuteľnosťou, no kvôli národnostne zakorenenej potrebe osobného vlastníctva sú ochotní splácať hypotéku. Paradoxné je, že kým objem schválených úverov vlani prekonával rekordy, celkový počet žiadateľov mierne klesol. Spôsobuje to práve skupina mladých klientov, ktorá sa začína hypoték čoraz viac strániť.

Mladí Slováci uprednostnia bývanie v prenájme

Najlepšou možnosťou, ako sa vyhnúť hypotéke, je bývanie v prenájme. Takúto alternatívu vyhľadáva stále viac ľudí, čím dvíhajú celkový podiel Slovákov žijúcich v prenájmoch. Ten dosahuje 11%, čo je len o 1% viac ako v roku 2014, no o 5% viac ako v roku 2006. Analytici majú jasno a verejnosť upozorňujú, že hypotekárny strašiak bude tento podiel ďalej zvyšovať. 89% podiel Slovákov bývajúcich vo vlastnom sa tak začne približovať k 70% priemeru EÚ.

Krajina Podiel ľudí v prenájme Slovensko 11% Česko 22% Rakúsko 44% Priemer EÚ 34%

* Eurostat ešte nespracoval údaje za minulý rok. Čísla v tabuľke sú za rok 2015.

Mama hotel opúšťame medzi poslednými

O nechuti riešiť otázku vlastného bývania a popritom splácať úvery svedčí aj neskorý odchod od rodičov. Ak sa po ukončení štúdia nesťahujeme do vlastného alebo do prenájmu, ostávame doma. Podľa štatistík Eurostatu opúšťame povestný „mama hotel“ medzi poslednými v celej EÚ. Tie nám totiž predpovedajú priemerný odchod od rodičov až okolo 31.roku života.

Krajina Priemerný vek odchodu Slovensko 30,9 Malta 31 až 32 Chorvátsko 32 Švédsko 19 – 20 Priemer EÚ 26 – 26,5

* Eurostat ešte nespracoval údaje za minulý rok. Čísla v tabuľke sú za rok 2015.

História si generáciu Y navždy zapamätá ako tých, ktorí sa síce vyhli vojnám, chudobe a iným útrapám, no ich spokojný život nahlodávali hypotéky. Premyslený marketing bánk totiž veľmi dobre vie, čo robí, no zabúda, že práve táto generácia sa zamilovala do nezávislosti a je kvôli nej ochotná obetovať aj získanie vlastného bývania v pomerne mladom veku.