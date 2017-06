Prepásli milióny. Týchto 8 ľudí odmietlo zamestnanie v neskorších miliardových spoločnostiach

Ohodnoť článok

Ali Fedotowská opustila Facebook a rozhodla sa pre reality show stanice ABC s názvom Bachelorette (Mladá a nezadaná).

Robert Cezar Matei premeškal svoju šancu pridať sa k začínajúcim tímom vo Facebooku, Square and Instagrame.

Nedá sa vopred odhadnúť, ktorá začínajúca spoločnosť zaznamená miliónový úspech, a technologickí pracovníci dennodenne zápasia s rizikom, že im prekĺzne jedinečná príležitosť pomedzi prsty.

Niektorí odmietnu lukratívne ponuky, no aj napriek tomu dosiahnu úspech – Kevin Systrom v Instagrame je najžiarivejší príklad. Sú však aj takí, ktorým ostane iba ľútosť.

Pozrime sa spolu na niekoľko počítačových nadšencov v Silicon Valley, ktorí prepásli svoje šance na získanie miliónov v spoločnostiach ako Facebook či Instagram.

Prepásli životnú šancu

V Instagrame chceli v počiatočnej fáze zamestnať Amandu Wixtedovú, ale bola spokojná v spoločnosti Zynga.

V prvom rade nesmieme zabudnúť podotknúť, že Wixtedová je aj tak veľmi úspešná. Nastúpila do Zyngy ako jedna z prvých zamestnankýň a ostala tam počas celej fázy primárnej verejnej ponuky akcií. Zrejme by však zarobila oveľa viac miliónov, keby odišla v roku 2010 do Instagramu, keď ju volali.

Wixtedová opísala svoju premeškanú príležitosť na portáli Quora:

V júni roku 2010 Mike a Kevin práve začínali so svojou mobilnou webovou aplikáciou a nazvali ju Burbn. Pracovala som vtedy ako hlavná inžinierka mobilného tímu v Zynge. Mike ma oslovil, aby som k nim nastúpila ako prvá zamestnankyňa. Stretli sme sa a ukázali mi svoje nápady, kam by mal smerovať ich Burbn. Chceli z neho urobiť mobilnú aplikáciu na zdieľanie fotografií.

… Tímovo sa ku mne hodili, ale nápad so zdieľaním fotografií ma jednoducho veľmi nenadchol. Mala som pocit a stále ho mám, že by som mala pracovať na komplikovanejších veciach. Takže som ostala v oblasti hier…. Samozrejme, dnes si to vyčítam. S odstupom času to vidím inak.

Wixtedová medzitým založila spoločnosť Meteor Grove Software a pracuje ako hlavná programátorka v e-learningovej spoločnosti Homer.

Ali Fedotowská odišla z Facebooku, aby sa stala hlavnou hviezdou v televíznej šou stanice ABC s názvom The Bachelorette (Mladá a slobodná). S mladíkom, ktorého si vďaka programu našla, jej to však, bohužiaľ, nevyšlo.

Ali Fedotowská čelila v roku 2009 dileme – v televíznej šou The Bachelor (Mladý a slobodný) súťažila o rande s pilotom Jakom Palvekom. So slzami v očiach opustila Palveku, aby sa mohla vrátiť k svojej práci vo Facebooku. Počas filmovania sa jej minuli dovolenkové dni a nechcela prísť o milióny.

V ABC jej však ponúkli miesto hlavnej hviezdy v novej šou s názvom The Bachelorette, takže z Facebooku nakoniec v marci roku 2010 odišla. Dva roky po jej odchode zaznamenal Facebook úspech pri primárnej verejnej ponuke akcií a z viacerých jeho zamestnancov sa stali milionári.

Vzťah Fedotowskej so súťažiacim Robertom Martinezom sa skončil krátko po odvysielaní šou, a keďže ju do Facebooku už nevzali späť, pokračovala v televíznej kariére v programe 1st Look (Prvý pohľad) na stanici NBC. V súčasnosti je Fedotowská vydatá za televízneho a rozhlasového moderátora Kevina Manna a píše blog s názvom Ali Luvs.

Julianovi Targowskému ponúkli v októbri roku 2011 prácu v Instagrame, ale odmietol, pretože chcel vymyslieť vlastnú aplikáciu.

Tvrdí, že na ponuku nereagoval, pretože bol verný vlastnému tímu.

„Nič neľutujem,“ vyhlásil pre portál Quora. „Keď sa udejú podobné veci, uvedomíte si veľa o sebe – aký ste spokojný so svojou aktuálnou situáciou, ako tvrdo pracujete, kde chcete byť o niekoľko rokov a podobne.“

Targowski sa neskôr presunul do začínajúcej spoločnosti DailyBooth, ktorá prešla v roku 2012 pod Airbnb.

Sahil Lavingia odišiel z Pinterestu tesne pred uplynutím prvého roka svojho zamestnania, čím sa obral o všetky akciové opcie.

Sahil Lavingia má momentálne začínajúcu spoločnosť s názvom Gumroad, ktorá získala 8 miliónov dolárov od investorov v Silicon Valley. Predtým však odišiel z Pinterestu ako druhý najdôležitejší pracovník.

Jeho načasovanie ani nemohlo byť lepšie (alebo horšie). Lavingia opustil Pinterest asi mesiac pred uplynutím prvého roka zamestnania, čím prišiel o všetky akciové opcie.

Snáď bude mať úspech s Gumroadom. Pinterest medzitým dosiahol hodnotu okolo 11 miliárd dolárov.

Robert Cezar Matei mal šancu byť členom zakladajúceho tímu v Instagrame. Uprednostnil spoločnosť Quora.

Robert Cezar Matei premeškal viacero jedinečný šancí. Najprv odmietol prácu pre Facebook a rozhodol sa namiesto toho pre Stanford. Neskôr ho nenadchla firma Square a odmietol aj ich ponuku.

Najdrahšiu chybu však urobil, keď sa otočil chrbtom Instagramu. Ponúkli mu pozíciu druhého inžiniera. Okrem toho, zakladatelia urobili pred ním iba jednu významnú ponuku.

„Počas môjho rozhodovania o ďalšej kariére ma požiadali, aby som vytvoril odporúčací algoritmus pomocou ich aplikačného programovacieho rozhrania. Myslím si, že sa im páčil,“ uviedol pre portál Quora. „Rozprávali sme sa o ich vízii. Popíjali sme saké v štvrti Tenderloin o jednej v noci. Kevin vytvoril úžasný list posiaty spoločnými skúsenosťami a obrázkami, ako to robieval pri každej ponuke. Bol som dojatý.“

Matei sa namiesto toho rozhodol pre Quoru. Ich plány a sľubovaná pozícia ho zaujali viac.

„Každý, kto strávi nejaký čas v Silicon Valley, prepasie nejaké príležitosti,“ tvrdí Matei. „Tak či onak, pri pohľade späť si nemyslím, že všetky moje šance boli také tesné. Je milión spôsobov, ako sa mohol môj život zmeniť aj k oveľa horšiemu.“

V súčasnosti Matei stále pracuje pre Quoru.

Kolega a spolubývajúci Marka Zuckerberga a spoluzakladateľ Face Mash odmietol ponuku pridať sa k zakladajúcemu tímu Facebooku.

Na Harvarde býval Joe Green na izbe s Markom Zuckerbergom. Vytvorili spolu webovú stránku Face Mash a na univerzite sa tak dostali do nemalých problémov.

Greenov otec, profesor na UCLA, varoval syna pred spoluprácou s Zuckerbergom. Ten Greena neskôr požiadal, aby viedol obchodné operácie pre Facebook, no Green odmietol. Pozícia by mu zabezpečila 3% až 4% spoločnosti. Green odhaduje, že by tak zarobil asi 3 miliardy dolárov.

Podarilo sa mu síce získať nejaké akcie Facebooku, keď pre spoločnosť pracoval ako poradca. Neskôr založil spoločnosti Causes a NationBuilder, ktoré podporili aj iní bývalí zamestnanci Facebooku. Neskôr odišiel z NationBuilderu a pridal sa k firme Andreessen Horowitz ako externý člen tímu. Okrem toho je stále externý člen predstavenstva v spoločnosti Causes.

Pre Bloomberk BusinessWeek sa vyjadril: „Raz za čas sa človek môže cítiť zatrpknuto, ale v podstate som mal šťastie, že sa mi podarilo urobiť tak veľa.“

Joe Jackson tiež odmietol príležitosť pridať sa k zakladajúcemu tímu Facebooku. Uprednostnil stáž vo firme JP Morgan namiesto ponevierania sa po letnom sídle Facebooku v Palo Alto.

V časoch, keď sa Facebook rozbiehal, prenajal Zuckerberg na leto dom v Palo Alto a pozval doň aj svojho spolužiaka z Harvardu Joeho Jacksona.

Jackson však šiel radšej do New Yorku na stáž do spoločnosti J.P. Morgan.

„Totálne som to prešvihol,“ vyjadril sa pre Bloomberg BusinessWeek. „Nevnímal som to ako šancu na získanie bohatstva a slávy, ale skôr ako čas strávený v Palo Alto v dome s partiou deciek, zabitý programovaním a plánovaním firmy, ktorá to nemusí nikam dotiahnuť.“

Joshua Inkenbrandt sa obrátil chrbtom Instagramu a uprednostnil pozíciu inžiniera v Pintereste.

Podobne ako v prípade Wixtedovej, aj na tomto mieste musíme podotknúť, že Inkenbrandt na tom nie je vôbec zle. Namiesto Instagramu sa rozhodol pre Pinterest, čo mu pravdepodobne zabezpečí slušnú odmenu.

S Instagramom by však dnes už mohol byť milionárom. Inkenbrandt sa vyjadril pre Quoru:

„Uprednostnil som Pinterest pred Instagramom. Nebolo to vôbec jednoduché rozhodnutie, pretože Instagram sa mi páči a aj chlapci, ktorí ho vytvorili. Dôvody si nechám pre seba, ale môžem povedať, že svoje rozhodnutie neľutujem.“

Títo chlapíci odmietli Facebook, ale zarobili milióny iným spôsobom:

Kevin Systrom neskôr predal svoju spoločnosť Instagram Zuckerbergovi za 1 miliardu dolárov.

Mike Abbott sa stal hlavným inžinierom v Twitteri.

Steve Chen pracoval niekoľko mesiacov pre Facebook a potom založil YouTube, ktorý predal Googlu za 1,6 miliardy dolárov.

