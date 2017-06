8 trikov reči tela, ktoré nie sú ľahké, ale stoja za to

Ohodnoť článok

Ako tvrdí zlá morská čarodejnica Ursula v jednej Disneyho rozprávke – nepodceňujte význam reči tela. Niektoré triky sa dajú realizovať v každodennom živote celkom jednoducho, napríklad nezabúdať na úsmev. Sú však aj také, ktoré sú síce teoreticky logické, no oveľa ťažšie v praxi. Dokážu však zázraky. Pozrime sa spolu na osem prejavov reči tela, ktoré sú poriadnym orieškom, ale zakaždým sa vyplatia:

1. Zrkadlite osobu, s ktorou sa zhovárate.

Zrkadlenie – kopírovanie pozície tela človeka, s ktorým sa rozprávate – môže byť ozaj náročné. Ak sa vám to však podarí, dávate tak podľa Rosemary Haefnerovej, šéfky oddelenia ľudských zdrojov vo firme CareerBuilder, najavo obdiv a súhlas.

Nie je také jednoduché urobiť to nebadateľne, aby ste nevyzerali, že niekoho parodujete či sa mu vysmievate, ale je to veľmi šikovný trik, ak na niekoho potrebujete urobiť dobrý dojem.

2. Kráčajte so zámerom a energiou.

Nie každý chodí sebavedomo. Niektorí sa iba ťažkopádne šuchceme životom.

Zmeniť spôsob chôdze nie je také jednoduché. Ak na tom však popracujete, podľa portálu Scientific American sa vyhnete unáhlenému hodnoteniu ostatných na adresu vašej sebadôvery, príťažlivosti a dôveryhodnosti.

3. Udržujte očný kontakt.

Všetko je o očiach.

Ľudia, ktorí blúdia pohľadom kade-tade, pôsobia vystrašene, roztržito, neúprimne. Zvládnuť majstrovstvo dobrého očného kontaktu je poriadna drina, pretože pre mnohých to nie je príjemné ani prirodzené. Tréningom si však môžete v živote ohromne pomôcť.

Ak však zo seba pri očnom kontakte nemáte dobrý pocit, jestvujú jednoduché techniky.

Spisovateľ a odborník na komunikáciu Leil Lowndes napríklad radí, aby ste si „predstavili, že máte oči nalepené na partnerovi v rozhovore lepkavou a teplou karamelkou“.

Len čo zvládnete trik so zrakovým kontaktom, okamžite zbadáte zlepšenie v priamej komunikácii s ostatnými.

4. Ruky vám musí byť vidieť.

Je ťažké udržať si ruky pod kontrolou, ak patríte k tým nervóznejším.

Začnete ich chorobne strkať do vreciek alebo si ich prekrížite na hrudi. Takéto reakcie sú pochopiteľné, no nepridajú vám na pozitívnom imidži.

Podľa portálu Business Insider vám musí byť ruky vidieť, inak budete pôsobiť, akoby ste niečo skrývali.

Otvorte sa ľuďom a dovoľte im, aby vám dôverovali. Vyhnite sa obranným telesným pózam – aj v prípade, že sa tak naozaj cítite.

5. Nevrtite sa, ale nebuďte ani priveľmi stuhnutí.

Niektorí ľudia sú trochu nervózni – bubnujú prstami, poklepávajú nohami, krútia si vlasy pomedzi prsty. Iní sú zase neprirodzene nehybní. Hlavný problém tkvie v tom, že oba extrémy môžu ostatní považovať za prejav neúprimnosti či obavy.

Toto všetko je možno všeobecne známa vec, ale analytička správania a odborníčka na reč tela Lillian Glassová, ktorá spolupracuje aj s FBI na odhaľovaní signálov podvodu a klamstva, tvrdí, že by sme si mali dať pozor aj na ľudí, čo sa vôbec nehýbu.

„Môže to byť primitívny neurologický prejav pripravenosti do boja, nie k úteku, pretože telo sa pripravuje na možnú konfrontáciu,“ vysvetľuje Glassová. „Pri bežnej konverzácii je prirodzené mierne pohybovať telom, uvoľnene a zväčša podvedome. Ak teda zbadáte nehybný, až stŕpnutý postoj, je to zvyčajne silné varovanie, že niečo nie je v poriadku.“

Ak ste schopní dosiahnuť rovnováhu medzi hojdaním sa a stuhnutosťou, urobíte na druhých oveľa lepší dojem.

6. Seďte rovno.

Vaši rodičia mali pravdu, keď vás neustále upozorňovali na príšerné držanie tela počas vašich náladových mládežníckych čias.

„Ak sa na pracovnom pohovore rozvalíte na stoličke, vaši potenciálni zamestnávatelia to môžu pochopiť ako nezáujem či prejav toho, že pohovor neberiete vážne. Nič z toho vám nepomôže získať prácu,“ tvrdí Amanda Augustinová, kariérová poradkyňa firmy TopResume. „Okrem toho, zvesená pozícia na stoličke môže naznačovať aj nedostatok sebavedomia.“

Namiesto toho radí, aby sme sedeli rovno, akoby nám niekto zviazal hlavu so stropom. Vzpriamené sedenie sa podľa nej vníma ako prejav inteligencie, sebaistoty a dôveryhodnosti.

Ktokoľvek so zlým držaním tela vám potvrdí, že náprava nie je jednoduchá. Z dlhodobého hľadiska však stojí za to.

7. Popracujte na svojom stisku ruky.

Nikto nechce mať pocit, že v ruke drží mŕtvu rybu. Ashish Arora, zakladateľ portálu InfoShore, tvrdí, že v hlavách väčšiny ľudí „je slabý stisk ruky znakom slabého človeka“.

Ako teda triasť rukou správne?

Arora ponúka analýzu: „Ak vám niekto stisne dlaň, zovretie by malo byť dostatočne silné, aby ste cítili jemný tlak kostí ruky danej osoby na vašej koži. Udržte si ten tlak a jemne potraste rukou dva až tri razy. Udržujte pritom očný kontakt a usmievajte sa.“

8. Spomaľte.

Ak ste nervózni, ľahko sa dáte zlákať rýchlosťou, najmä pri rečovom prejave či pohyboch.

Podľa Petra Economyho, odborníka na vodcovské schopnosti, je však oveľa lepšie pokúsiť sa spomaliť.

„Ak sme pri pohyboch precízni, je to oveľa silnejšie než robiť niečo iba preto, aby sme robili,“ tvrdí Economy. „Náš mozog to vie a mozgy ostatných ľudí tiež.“

Zhlboka sa teda nadýchnite, spomaľte a zvážte každý pohyb svojho tela. Na stretnutí budete pôsobiť oveľa sebaistejšie a zdatnejšie.

