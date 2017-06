Ako zladiť farby. Pozrite si návod a to, ako farby pôsobia na psychiku

Ohodnoť článok

Neviete ako zladiť farby? Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila jednoduchý návod ladenia farieb. Určite sa vám zíde aj v bežnom živote, v móde ba dokonca aj vo varení. Ladenie farieb je niečo, na čo nemá mnoho ľudí „čuch“ alebo zrak. Našťastie, aj pre tých, ktorí majú talent na iné veci, existuje veľmi šikovná pomôcka, ktorá vám s ladením farieb pomôže.

Ako zladiť farby? Osvaldov kruh to spraví za vás

Takzvaný Osvaldov kruh je veľmi jednoduchý nástroj a pomocník pri ladení farieb. Ako podklad k práci ho dostávajú už žiaci na základných umeleckých školách, no aj odborní dizajnéri vo veľkých firmách. Jeho používanie je úplne jednoduché a všetko čo k nemu budete potrebovať je ceruzka alebo presný zrak. Tento kruh vám pomôže vždy, keď si nebudete istí, ako zladiť farby či už pri zariaďovaní interiéru alebo nákupu oblečenia.

Ako používať Osvaldov kruh

V prípade, že neviete, ktoré farby spolu ladia a ktoré nie, použite Osvaldov kruh. Je to vynikajúci pomocník zostavený z palety farieb, ktorý vám ukáže, ktoré farby spolu ladia a ktoré nie. Ako ho ale používať? Je to úplne jednoduché. Vyberte si hlavnú farbu, skúsme napríklad žltú. Aká farba však ladí k žltej? Podľa Osvaldovho kruhu je to tá, ktorá je oproti nej. V tomto prípade to teda bude modrá. Vyhnite sa kombinácii farieb, ktoré sú na Osvaldovom kruhu vedľa seba. Kombinácie týchto farieb dobre nevyzerajú.

Ako pôsobia farby na psychiku človeka

Červená vyvoláva agresivitu, no podporuje predaj.

Žltá pôsobí veľmi optimisticky. Pozdvihuje sebavedomie.

Zelená farba upokojuje zmysly.

Modrá pôsobí kreatívne.

