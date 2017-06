Viete, ako vznikla dúhová vlajka LGBT+ komunity

Ohodnoť článok

Dúhová vlajka

Keďže jún je v USA mesiac LGBT, zrejme ste si už na internete stihli všimnúť všadeprítomné dúhové vlajky. A možno vám tiež napadlo, prečo je symbolom komunity práve dúha. Nuž, máme pre vás odpoveď.

Dúhovú vlajku navrhol v roku 1978 vojnový veterán, umelec a aktivista za práva LGBT+ ľudí Gilbert Baker, ktorý zomrel v marci tohto roku. Pamätáte si film Milk so Seanom Pennom? Práve na žiadosť homosexuálneho politika Harveyho Milka, ktorého o rok na to zastrelili, bola vlajka vytvorená. Po tom, ako prvýkrát hrdo zaviala na pochode Pride v San Franciscu, sa okamžite ujala ako symbol celého hnutia.

„Stáli sme tam sledovali, ako sa tváre ľudí pri pohľade na vlajku rozžiarili,“ spomína si Cleve Jones, ktorý sa zúčastnil spomínaného pochodu. „Nepotrebovala vysvetlenia. Každému bolo hneď jasné, že je naša.“

V priebehu rokov sa symbol mierne menil. Dnešná verzia vlajky má šesť farieb, pôvodná mala osem. Každá z nich symbolizuje niečo iné:

ružová – sexualita červená – život oranžová – zdravie žltá – slnečné svetlo zelená – príroda tyrkysová – umenie/kúzla modrá – mier fialová – duša a duchovno

K zníženiu počtu farebných pruhov došlo už rok po vytvorení vlajky – a to z praktických dôvodov. Ružová farba bola veľmi drahá a problém nastával aj pri prenášaní farieb na fotografie a do tlače. „Uvedomil som si, že na to, aby vlajka mohla skutočne fungovať ako symbol, boli potrebné nejaké zmeny,“ povedal Baker. Ružový pruh odstránili a tyrkysovú s tmavomodrou nahradil jeden pruh v kráľovskej modrej.

Ľudia s inou ako heterosexuálnou orientáciou si o nej v minulosti dávali navzájom vedieť pomocou jasných farieb. Oscar Wilde nosil zelený karafiát, v Austrálii sa nosila žltá a v Amerike fialová. Počas Holokaustu nanútili nacisti homosexuálnym mužom nosenie ružového trojuholníka.

„Dúhová vlajka bola nutnosť. Dovtedy sme mali ružový trojuholník, ktorý sme si privlastnili – ten však vznikol v časoch utláčania a smrti a vychádzal z nešťastia. Potrebovali sme niečo vlastné, čosi krásne. Dúha je dokonalý symbol, pretože trefne reprezentuje rozmanitosť v komunite, či už rasovú, rodovú alebo vekovú,“ zveril sa Baker.

Dúhová vlajka ušla kus cesty. Samotné farby dúhy sa dnes bežne používajú v spojitosti s rovnoprávnosťou LGBT+ komunity na celom svete. Po uzákonení gay manželstiev v USA nimi napríklad osvetlili Biely dom. Nie pochýb, že ide o jeden z najslávnejších symbolov na svete.

