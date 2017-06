Nechránený sex. Tieto riziká väčšine nenapadnú

Ohodnoť článok

Nechránený sex bol vždy tak trochu tabu. Je na to dobrý dôvod. Ak totiž nie ste dostatočne opatrní, môžete skončiť s pohlavnou chorobou, infekciou či neplánovaným dieťaťom. Ak je však nechránený sex taký nebezpečný, prečo sa mu oddáva toľko ľudí? Najčastejšia príčina je pôžitok zo sexu. Bez otravného kondómu si v posteli užijú väčšiu zábavu. Pre niektorých je zážitok bez kondómu intímnejší. Napriek tomu by ste sa pri sexe mali chrániť. Ak to nerobíte, podstupujete riziko.

Čo hrozí pri nechránenom sexe

Tehotenstvo

Ak nepoužijete kondóm ani antikoncepciu, zvyšujete šancu na otehotnenie. Vytiahnutie penisu pred vyvrcholením nie je úplne bezpečná metóda.

Pohlavné choroby

Kondóm vás ochráni pred pohlavnými chorobami aj vírusom HIV. Nie všetky pohlavné choroby sú životu nebezpečné, každá však ohrozuje vaše zdravie.

Infekcie

Choroby nie sú jediné čo hrozí pri nechránenom sexe. Pri nechránenom sexe by ste sa mali obávať aj infekcií. Niektoré z nich sa rozšíria aj do ďalších častí tela a môžu byť veľmi nebezpečné.

Bežné choroby

Pri výmene telesných tekutín sa ľahko môžete nakaziť chrípkou či iným vírusovým ochorením. Nakaziť vás môže aj partner, ktorý na prvý pohľad nevyzerá choro.

Sterilita

Niektoré z pohlavných chorôb spôsobujú u žien sterilitu. Nechránený sex si dobre rozmyslite. Môže sa totiž stať aj to, že nikdy nebudete mať deti.

Varovné signály, že niečo nie je v poriadku

Pálenie pri močení

Ak ho pociťujete a nedávno ste mali nechránený sex, čo najskôr choďte k lekárovi. Zväčša je to totiž znak pohlavnej choroby. Treba to začať riešiť okamžite.

Vyrážky v genitálnej oblasti

Síce môže ísť o reakciu na čokoľvek, dôvodom môže byť aj pohlavná choroba. Ak ste nedávno mali nechránený sex, dajte sa otestovať na pohlavné choroby.

Meškajúca menštruácia

Každý vie, že ide o jeden z prvých znakov tehotenstva. Ak ste pri sexe nepoužili ochranu, mali by ste si kúpiť tehotenský test.

Bolesť v genitálnej oblasti

Ak máte bolesti tam, kde obyčajne nezvyknete, je to znamenie, že niečo je v poriadku a treba vyhľadať lekára.

Partner sa prizná k pohlavnej chorobe

Ak sa dozviete, hoci aj po čase, že váš sexuálny partner trpí pohlavnou chorobou, okamžite choďte na testy. Spravte to aj vtedy, ak ste nezaznamenali nijaké symptómy. Tie sa v niektorých prípadoch neukážu.

Kedy je nechránený sex v poriadku

Obaja ste monogamní

Ak máte monogamný vzťah a ani jeden z vás sa nestretáva s niekým ďalším, je zdravotne úplne v poriadku, aby ste sa milovali bez ochrany. Pamätajte však na riziko tehotenstva.

Obaja ste testovaní na pohlavné choroby

Ak ste sa obaja nechali otestovať a výsledky dopadli dobre, môžete mať nechránený sex bez obáv.

Ak sa snažíte o dieťa

Ak túžite po dieťati, tak sa, samozrejme, milujte bez ochrany.

Akceptujete riziká a ste pripravený žiť s následkami

Pamätajte však, že následky nechráneného sexu môžu ohroziť váš život. Naozaj vám to stojí za riziko?

