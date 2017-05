Týmto 4 polohám sa pri sexe vyhnite. Sťažujú ženský orgazmus 5 (100%) 1 vote

Aby partnerka vyvrcholila častejšie

Snaha niekedy nie je všetko. Kým podľa prieskumu dosiahne pri klasickom sexe orgazmus zakaždým až 95% mužov, u žien je to len 57%. Zato 80% žien orgazmus bežne predstiera.

Odborníčka Megan Flemingová, Ph.D., tvrdí, že „Napriek tomu, že nie všetky ženy zažijú pri sexe vyvrcholenie, si väčšina z nich sex aj tak užíva a necíti sa z neho frustrovane“. Aj keď ženy nedosiahnutím orgazmu netrpia, je vždy pekné ho zažiť. Ak sa vám podarí vyvrcholiť skôr ako partnerke, môžete sa jej povenovať aj inak – a verte, že ona to ocení. Použite prsty, jazyk, či hračky. Ak chcete, aby vaša partnerka vyvrcholila častejšie, vyhnite sa tiež týmto štyrom polohám:

Misionár

Podľa prieskumov ide o najobľúbenejšiu polohu oboch pohlaví. Je možné, že práve preto toľko žien pri sexe nezažije orgazmus – ide totiž o jednu z najnevhodnejších polôh na jeho dosiahnutie. Klitoris, najcitlivejšie miesto ženského tela, je pri nej úplne zanedbaný. Skúste namiesto toho upravenú verziu tejto polohy, tzv. coital alignment technique (CAT).

Zozadu

V rebríčku obľúbenosti sa táto poloha u mužov umiestnila na druhom mieste. Pre ženy je ťažké v nej vyvrcholiť, a to opäť preto, že pri nej nedochádza do kontaktu s klitorisom. V tejto polohe odporúčame použitie lubrikantu a stimulovanie klitorisu rukou. Ďalším faktorom je, že sa žena pri sexe musí cítiť bezpečne a pohodlne, a to poloha „na psíka“ nie vždy poskytuje. Najlepšie je porozprávať sa o tom.

Postojačky

Vo filmoch to vyzerá sexy, no počuli ste už niekoho reálneho prehlásiť, že to najradšej robí postojačky? Je to nepohodlné, výškové rozdiely je ťažké zladiť a v stoji sa nedá dokonale uvoľniť.

Akrobatické kúsky

Ak k polohe potrebujete návod, ženského orgazmu sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedočkáte. Možnože by ste si radi vyškrtli zo zoznamu niečo poriadne šialené, no radíme vám, aby ste sa držali overených polôh. Počas vaginálneho sexu dosiahne spoľahlivo orgazmus iba tretina žien. Neznižujte šance ešte viac.

