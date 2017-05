Týmito vecami sa radšej nechváľte. Čo utajiť pred frajerkou

Ohodnoť článok

Nehovoríme, že máte klamať, ale týmito vecami sa radšej nechváľte. Niekedy je lepšie držať jazyk za zubami.

Týmito vecami sa radšej nechváľte

S koľkými ľuďmi ste spali

Ak je číslo vysoké, môže vás považovať za sukničkára a mať pocit, že pre vás nebude dosť dobrá. Ak je nízke, môže sa začať báť, že ju opustíte, aby ste nabrali ďalšie skúsenosti. Ak sa vás na to pýta neustále, skúste jej vysvetliť, že vám táto otázka nie je príjemná a že v konečnom dôsledku to číslo vôbec nie je dôležité – ste predsa s ňou, a to je jediné, na čom záleží.

Aká skvelá bola vaša bývalá

Predstavte, ako by vám bolo, keby ona ospevovala svojho bývalého. Ak sa vás na ňu opýta, nehovorte jej, ako výborne vyzerala, aká skvelá bola v posteli, či ako vás jej rodina milovala. Aj keď to vašu partnerku môže zaujímať, takéto odpovede sú zbytočne kruté – aj ak to tak nemyslíte.

Že jej najlepšia kamarátka je sexy

Či už ide o nevinné sympatie alebo si proste myslíte, že vyzerá super, pred partnerkou to radšej nespomínajte. Môže to medzi vami vyvolať napätie. A nie len medzi vami, ale aj medzi ňou a jej kamarátkou. Tomu, kto vás priťahuje, nerozkážete, no to, čo vypustíte z úst, korigovať môžete. Vaša partnerka by sa pri vás mala cítiť výnimočne a nenahraditeľne a nie ako niekto, koho by ste mohli vymeniť za jej sexy kamošku.

Negatívne a ponižujúce myšlienky

Nevravíme, že máte byť vždy sebavedomý a akékoľvek pochybnosti o sebe samom máte pred partnerkou schovávať. Na to predsa vzťahy sú – ľudia v nich majú stáť pri sebe v dobrom aj zlom. No ak sa neustále porovnávate s jej bratmi či kamarátmi mužského pohlavia a vravíte jej, že sú lepší ako vy či že si vás nezaslúži, zrejme tomu po čase začne veriť.

Ak máte hlavu vždy plnú negatívnych myšlienok a vidíte sa vo vyslovene zlom svetle, skúste sa zamyslieť nad návštevou odborníka. Pomôže vám nájsť príčinu vášho temného zmýšľania, ktoré neprospieva ani vám, ani vzťahu.

Že neznášate jej kamaráta alebo člena rodiny

Najlepšie urobíte, ak sa cez to pokúsite preniesť. Najmä, ak ide o niekoho, kto jej je blízky. Ak máte pocit, že v prítomnosti daného človeka každú chvíľu vybuchnete, tak sa mu skúste vyhnúť. Ak vás partnerka zavolá, aby ste sa k nim pridali, vyhovorte sa, že už niečo máte, alebo si naozaj niečo naplánujte. Samozrejme, že takto to nepôjde zakaždým, ale aj obmedzenie frekvencie kontaktu s danou osobou vám pomôže zvládnuť jej prítomnosť nabudúce lepšie. A partnerka si stretnutia osamote tiež užije.

Najlepšie, samozrejme, bude, ak zistíte, čo vás tak irituje. Je to niečo, čo daný človek robí, alebo nejaký jeho názor? Existuje spôsob, ako napätie medzi vami urovnať? Ak s partnerkou plánujete budúcnosť, dobré vzťahy s jej blízkymi sú veľmi dôležité.

Čítajte tiež:

Etiketa rozchodov. Čomu sa pri nich vyhnúť

Vzťahoví predskokani sú čoraz rozšírenejší. Kto vlastne sú

Príbeh Howarda Schultza – muža, ktorý stojí za značkou Starbucks

Zdroj:http://www.mensfitness.com/women/dating-advice/5-secrets-youre-allowed-keep-your-girlfriend