6 rád pre mužov trpiacich oneskoreným vyvrcholením

Ohodnoť článok

Oneskorená ejakulácia

Nielen ženy, ale aj muži mávajú problém dosiahnuť orgazmus. Pri mužských sexuálnych komplikáciách sa najčastejšie hovorí o ťažkostiach s erekciou či predčasnej ejakulácii. Počuli ste však o oneskorenej ejakulácii? Je to problém, pri ktorom muži nedokážu dosiahnuť vrchol pri sexe so svojou partnerkou, hoci svojpomocne sa im to darí. Vzťahová a rodinná terapeutka Vanessa Marinová sa rozprávala s mnohými mužmi, ktorí bežne čakali na orgazmus polhodinu či hodinu, alebo sa k nemu nedostali vôbec. Viacerí z nich pociťovali frustráciu a hanbu. Mysleli si, že sú jediní s takýmto problémom. Nie sú. Doktorka Marinová spísala šesť rád pre všetkých s týmito ťažkosťami.

Oneskorená ejakulácia – ako ju vyriešiť

Navštívte lekára

Oneskorená ejakulácia môže mať zdravotné príčiny. Najčastejší vinník sú lieky, pričom najhoršie vedľajšie účinky majú antidepresíva. Až 37 percent mužov, ktorí ich užívajú, máva problémy s orgazmom. Ďalšie možné dôvody sú infekcie močového traktu alebo prostaty a problémy so srdcom či štítnou žľazou. Návštevou lekára nič nepokazíte a aspoň sa uistíte, že ste zdravý.

Prehodnoťte svoj životný štýl

Mnohí ľudia si pred milovaním dajú zopár drinkov či užijú inú látku. Intoxikácia vášmu organizmu pri sexe nijako nepomôže. Ak sa problémy s oneskorenou ejakuláciou objavili v období intenzívneho „žúrovania“, je na čase pribrzdiť.

Čeľte pocitom hanby či viny

Problémy môžu byť aj psychické. U niektorých ľudí vyvoláva sex pocity hanby, viny či hriechu. Ak sa vás to týka, nebojte sa vyhľadať odborníka. Už pár sedení na terapii dokáže spraviť zázraky.

Sústreďte sa

Aj milovníci sexu sa počas neho často nechajú rozptýliť. Začnú premýšľať nad dôležitým problémom v práci či smerovaním vzťahu. Prípadne majú úzkosť z toho, či dosiahnu orgazmus. Ak takéto myšlienky máte v hlave, problém neprekonáte. Chcete sa zbaviť rozptyľujúcich myšlienok? Venujte sa cvičeniam na koncentráciu. Pomôže vám to nielen v posteli.

Upravte návyky pri masturbácii

Masturbácia je najčastejší dôvod oneskorenej ejakulácie. Ak ju vykonávate prirýchlo a venujete sa jej pričasto, môže byť dosť ťažké dosiahnuť orgazmus s partnerkou. Telo totiž naučíte na vysokú úroveň intenzity, ktorú vaša partnerka nedokáže zopakovať. Možno by ste mali zvážiť isté zmeny. Odporúčam vyskúšať menej častú masturbáciu počas obdobia dvoch až štyroch týždňov. Skúste to vtedy zároveň robiť nedominantnou rukou. Ak sa po tomto čase zlepší dosiahnutie vrcholu s partnerom, poznáte dôvod predošlých problémov.

Užite si to

Tlak na výkon vyvoláva úzkosť. Čím viac ste vystresovaný, tým menšia je pravdepodobnosť orgazmu. Mnohí muži majú zo sexu hrôzu. Ak k ním patríte, pripomeňte si, čo máte na sexe radi a požiadajte partnerku, aby to pre vás spravila. Ak budete robiť veci, ktoré u vás fungujú, problémy s orgazmom by mali zmiznúť.

Čítajte tiež:

15 návykov milionárov, ktorí sa vypracovali sami

Spôsobuje masturbácia či nosenie šiltovky plešivenie? Tu je odpoveď

Muži máme pre vás 19 vedecky overených spôsobov, ako pôsobiť atraktívnejšie

Zdroj:http://www.mensfitness.com/women/sex-tips/what-do-if-you-cant-orgasm-your-partner