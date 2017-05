15 návykov milionárov, ktorí sa vypracovali sami

Ohodnoť článok

Čo robia milionári

Úspech sa nedostaví zo dňa na deň. Každý milionár niekde začínal. Thomas C. Corley päť rokov sledoval návyky 177 milionárov, ktorí sa vypracovali sami, a zostavil zoznam „návykov bohatých“ – každodenných zvykov a rituálov, vďaka ktorým títo ľudia zarábajú sedemmiestne cifry. Inšpirujte sa pätnástimi z nich:

Pravidelne čítajú

Podľa Corleyho venuje čítaniu až 80% „boháčov“ minimálne polhodinu denne. „Väčšina z nich pritom nečíta pre potešenie, ale preto, aby sa niečo naučili.“ Najobľúbenejšie sú medzi nimi životopisy úspešných ľudí, motivačná a svojpomocná literatúra a knihy o histórii.

Cvičia

„Sedemdesiatšesť percent z nich sa denne aspoň 30 minút venuje aeróbnemu cvičeniu,“ hovorí Corley. Kardio cvičenia ako beh, jogging, chôdza či cyklistika neprospievajú len telu, ale aj mozgu. „Umožňujú rast neurónov a zvyšujú tvorbu glukózy, ktorá funguje ako palivo pre mozog.“

Stretávajú sa s úspešnými ľuďmi

„Neustále vyhľadávajú cieľavedomých, optimistických a nadšených ľudí, ktorí majú celkovo pozitívny náhľad na život,“ píše Corley. Vzťahy udržujú najmä týmito šiestimi spôsobmi: blahoželajú k narodeninám, zavolajú pri špeciálnej príležitosti a občas aj „len tak“, združujú sa, venujú sa dobrovoľníctvu a zúčastňujú sa formálnych a neformálnych podujatí ako sú pravidelné skupinové hovory s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy.

Ak chcete byť úspešní, je tiež veľmi dôležité vyhýbať sa negatívnym ľuďom a vplyvom. Úspech len spomaľujú, niekedy aj znemožňujú.

Idú si za svojím

Podľa Corleyho sú bohatí ľudia priam posadnutí plnením toho, čo si zaumienia. „Plnenie si snov má za následok dlhodobé šťastie a hromadenie bohatstva. Keď človeka niečo baví, robí to s vášňou a práca je preňho zábava.“ Hlavné je naozaj sledovať vlastný cieľ, a nie túžby niekoho iného, napríklad rodičov.

Skoro vstávajú

Takmer polovica účastníkov výskumu vstáva až tri hodiny pred začiatkom pracovného dňa. „Ak ráno stihnú vyriešiť pracovné priority, po zvyšok dňa majú obrovský pocit kontroly nad vlastným životom.“ Nezaskočí ich dopravná zápcha či nekonečné stretnutie, pretože to najdôležitejšie už vybavili.

Majú niekoľko zdrojov príjmu

„Šesťdesiatpäť percent zúčastnených malo pred zarobením prvého miliónu aspoň 3 zdroje príjmu,“ objasňuje Corley. Privyrábajú si napríklad prenajímaním nehnuteľností, investovaní do akcií alebo podielovým vlastníctvom vo firme.

Počúvajú rady mentorov

„Úspešní mentori svojím zverencom pravidelne a aktívne radia, čo robiť a čo nie. Delia sa s nimi o cenné skúsenosti a životné lekcie, ktoré buď získali od svojho vlastného mentora, alebo sa ich naučili ťažšou cestou – na vlastných chybách.“

Sú pozitívni

„Pozitívnosť bola vlastnosť spoločná pre všetkých samostatne vypracovaných milionárov,“ konštatuje Corley. Väčšina ľudí si svoje myšlienky neuvedomuje. „Uvedomelosť je pritom kľúčová. Iba tak zistíme, či náhodou nezmýšľame negatívne.“

Nejdú so stádom

„Tak veľmi túžime po tom, aby sme zapadli, že urobíme takmer hocičo pre to, len aby sme nevyčnievali z radu. Ak chcete byť úspešný, je to veľká chyba.“ Úspešní ľudia si vytvoria vlastné „stádo“, do ktorého sa napokon budú chcieť dostať ďalší ľudia.

Ovládajú etiketu

Posielajú ďakovné listy, spomenú si na dôležité životné udalosti ako je svadba či narodeniny, vedia správne stolovať a obliecť sa na rôzne príležitosti.

Pomáhajú uspieť iným

„Najlepší spôsob, ako si vytvoriť vlastný tím, je ponúknuť pomoc iným podobne zmýšľajúcim ľuďom.“ Zamerať sa treba na optimistických, cieľavedomých ľudí.

15 až 30 minút denne iba rozmýšľajú

Zväčša si na to vyhradia čas ráno. „Sami so sebou takpovediac debatujú na témy ako kariéra, financie, rodina, zdravie, problémy a pracovné vzťahy.“

Vyhľadávajú spätnú väzbu

„Dôvod, prečo sa to nedeje častejšie, je strach z kritiky,“ vysvetľuje Corley. „Spätná väzba je však pre úspech kľúčová – pomáha nám zistiť, či sme na správnej ceste. Je to základná zložka osobnostného a kariérneho rastu.“

Žiadajú o to, čo chcú

Aj z tohto má mnoho ľudí strach. „Zväzuje nás strach z odmietnutia. Ten treba prekonať a ísť si za svojím, až kým niekto nepovie áno. Úspešní ľudia žiadajú o pomoc, kde len môžu.“

Uvážene riskujú

Milionári, ktorí sa vypracovali sami, nie sú podľa Corleyho prirodzene nebojácni. „Prekonávajú strach z neúspechu a podstupujú uvážené riziká.“ Takmer tretina zúčastnených sa na svojej ceste za úspechom popálila a musela začať odznova. „Dôležité je, že sa nevzdali. Zužitkovali, čo sa naučili, a napokon uspeli.“

