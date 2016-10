Ohodnoť článok

Posledné slnečné jesenné dni sa s nami pomaly lúčia a prichádzajú tie pravé čľapkanice a sychravé počasie. To si priam pýta strašidelné maškrty, ktorými môžete kreatívne pohostiť vaše návštevy počas Halloweenu (31.10.). Vytvorte si krvavé jablká s červíkmi alebo si upečte temné brownies so sladkým drievkom a netopiermi. Keď do zdobenia zapojíte aj svojich malých pomocníkov, pomôžu vám zahnať strach.

Strašidelné maškrty: Krvavé jablká s červíkmi

Ak pohostíte vašich hostí krvavými jablkami, z ktorých vyliezajú červíky, určite ocenia vašu kreativitu a zmysel pre humor!

Na štyri porcie

Tabuľka bielej čokolády

Ríbezľová alebo jahodová marmeláda

4 jablká

Na ozdobu

Želatínové červíky HARIBO Wummies

Najprv nechajte rozpustiť čokoládu vo vodnom kúpeli. Kým sa čokoláda roztopí, dajte jablká na chvíľku do mrazničky, aby boli poriadne vychladené, až ich budete polievať čokoládou. Akonáhle bude čokoláda rozpustená, nechajte ju asi 10 minút odstáť, aby trochu zhustla. Vyberte jablká z mrazničky a polejte ich pomocou lyžice čokoládou zhruba do polovice. Pokiaľ čokoláda nestuhne hneď, uložte ich ešte na chvíľu do chladničky. Trochu čokolády si odložte bokom na nalepenie červíkov. Pomocou mašlovačky ľahko potrite vrch jabĺk červenou marmeládou tak, aby trochu stekala po bielej čokoláde a pripomínala krv. Každého červíka HARIBO potrite čokoládou a prilepte na jablko. Pár červíkov dajte aj na tanier okolo jabĺk.

Strašidelné maškrty: Temné brownies so sladkým drievkom a netopiermi

Tmavé čokoládové brownies milujú snáď všetci na svete. Tie halloweenské naviac dochuťte sladkým drievkom a ozdobte bohatou dávkou strašidelných netopierov!

Na cesto do formy 20 x 20 cm

200 g tmavej čokolády

170 g hladkej múky

2 lyžičky prášku do pečiva

3 lyžice kakaa

120 g trstinového cukru

Štipka soli

Lyžička vanilkového extraktu

230 ml mlieka

4 lyžice oleja

Na ozdobenie

2 balíčky cukríkov HARIBO Color-Rado

Najprv rozpustite čokoládu vo vodnom kúpeli. Zohrejte rúru na 180 stupňov a formu vyložte papierom na pečenie. V miske zmiešajte múku, kakao, prášok do pečiva a cukor. Pridajte vanilkový extrakt, štipku soli a všetko zamiešajte. Prilejte mlieko a rozpustenú čokoládu a miešajte zmes, pokým nebude hladká a bez hrudiek. Z mixu cukríkov vyberte tie so sladkým drievkom, nakrájajte ich na menšie plátky a pridajte k cestu. Cesto nalejte do formy a dajte piecť zhruba na 20 minút. Priebežne ho kontrolujte špajdľou, kým nebude upečené. Brownies ozdobte čokoládou a netopiermi z mixu HARIBO Color-Rado. Brownies môžete nakrájať na menšie kúsky a zvyšné cukríky naaranžovať dookola.

