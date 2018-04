Veľké jarné upratovanie: Ide to aj bez zbytočnej driny Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vonku konečne svieti slnko, na rozkvitnutých stromoch štebotajú vtáčiky a všade naokolo vonia jar. Vy ste však doma a s prachovkou v ruke sa chystáte na veľké jarné upratovanie. Aj vaša jar začína podobne?

Upratovanie síce nie je obľúbená činnosť, ak ho však vezmete zo správneho konca, pôjde omnoho jednoduchšie. My vám prinášame tipy a triky, ako túto každoročnú tortúru absolvovať bez zbytočného stresu a námahy.

Pripravte si arzenál

Pred upratovaním si nezabudnite skontrolovať a doplniť zásoby čistiacich prostriedkov, ktoré vám uľahčia celú prácu. Vybrať si však so širokej ponuky nemusí byť jednoduché. Zvoliť si môžete z bežne dostupných prípravkov na čistenie, poprípade ich ekologickejšie varianty, ktoré sa dajú kúpiť v obchodoch. Niektoré z ekologických prostriedkov si dokonca môžete vyrobiť aj sami doma. Určite by vám však v zásobe nemal chýbať univerzálny čistiaci prostriedok, prípravok na čistenie kuchynských plôch, prostriedok na čistenie kúpeľne a WC či prípravok na umývanie sklenených plôch a zrkadiel. Osožné sú aj rôzne pomôcky na upratovanie, ako gumené rukavice, špeciálne handry na mopy či utierky vyrobené z mikrovlákna, vďaka ktorým ide celá práca viac od ruky.

Odložiť, či zahodiť?

Večná dilema, ktorá sprevádza každé jarné upratovanie, je rozhodnúť sa čo si ponechať a čo posunúť, prípadne zahodiť. Ak patríte medzi tých, ktorí sa ťažko zbavujú vecí, urobte si v tom systém. Veci roztrieďte na kopy. Do kopy na vyhodenie dajte určite všetko to, čo je trvalo poškodené a nespĺňa svoju funkciu, alebo prešlo dobou exspirácie. Do ďalšej kopy vytrieďte všetky veci, ktoré ste za posledný rok nepoužili vôbec a viete, že ani v budúcnosti nebudete, ale je vám ľúto ich vyhodiť. Tie môžete za symbolickú cenu predať na bazáre, alebo urobte niekomu radosť a darujte ich. Do poslednej skupiny dajte všetky veci, nad ktorými stále váhate. Aby ste aj po roku zistili, či si ozaj v skriniach zaslúžia svoje miesto, skúste si ich nejako označiť. Skvelým trikom v prípade oblečenia zaveseného na vešiakoch, je poukladať všetky vešiaky v jednom smere. Veci, ktoré si v priebehu roka oblečiete už po zvyšok roka vešajte v opačnom smere. Po roku tak jednoducho zistíte, ktoré veci vôbec nenosíte, a teda ich ani nepotrebujete.

Novodobí pomocníci

Bolo by na škodu nevyužiť vymoženosti, ktoré dnešná doba ponúka. Po automatických práčkach, sušičkách či umývačkách riadu sú na trhu i rôzne technické vychytávky, ktoré vedia vo veľkej miere uľahčiť upratovanie. Pri umývaní okien určite oceníte okenné vysávače. Nielenže vám opadnú starosti so znečistenou vodou stekajúcou, častokrát, aj po stenách, ale ušetríte i mnoho času, ktorý ste pri bežnom umývaní venovali lešteniu okien. Vďaka vysávačom totiž dokážete vodu z okna zotrieť skôr, než na oknách zanechá stopy. Stále viac populárne sú aj parné čističe. „Vysoký tlak horúcej pary pomáha odstrániť aj tú najodolnejšiu špinu z rôznych povrchov. Okrem toho ich ďalšou veľkou výhodou je, že sú šetrnejšie k životnému prostrediu,“ vysvetľuje Jakub Mináč, z internetového obchodu MALL.sk. Najnovšou technologickou novinkou sú ale robotické zariadenia, ktoré už dnes viete ovládať aj prostredníctvom aplikácie v telefóne. Okrem robotických vysávačov vám upratovanie vedia uľahčiť aj tzv. robotické čističe okien, ktoré umývajú okná úplne samé. „Cenu finančne náročnejšej elektrotechniky si môžete znížiť vďaka cashbacku, teda peniazom späť z každého nákupu vo výške 1 – 5 % z ceny tovaru, prípadne využiť špeciálne zľavy, ktoré ponúka členstvo v nákupnom spoločenstve,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ myWorld Slovakia, prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World.

Povolajte odborníkov

Aj keď svoju domácnosť počas roka pravidelne a dôkladne upratujete, nevyhnete sa tomu, že i úplne bežné používanie zanechá svoje stopy na kobercoch, sedačkách či napríklad matracoch. V tomto prípade prichádza na rad tepovanie. Hoci na slabšie znečistené plochy postačí bežne dostupný čistiaci prostriedok na tepovanie a handrička, tak minimálne raz do roka by ste mali tieto zariadenia vytepovať celé. Nielenže budú vyzerať ako nové, ale zbavíte ich aj nežiadúcich mikróbov a roztočov. Na vytepovanie takýchto veľkých plôch si však zavolajte odborníkov, ktorí okrem špeciálnych tepovacích strojov majú aj potrebné know-how ako tepovať účinne, rýchlo a predovšetkým bez rizika poškodenia vášho majetku.

Čítajte tiež: