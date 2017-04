Peroxid vie, ako zosvetliť vlasy. Tieto baby to však prehnali na plnej čiare

Ohodnoť článok

Zosvetlenie vlasov peroxidom

Peroxid je ženám aj mužom známy už veľmi dlho a má široké využitie nielen pri farbení vlasov. Peroxid sa používa najmä na zosvetlenie pre tých, ktorí chcú byť však blond. Táto chemikália má tú vlastnosť, že svojim pôsobením z vlasov „vytiahne“ melanín a vlasy naozaj vyzerajú bledšie. Avšak, aký odtieň vlasov musíte mať, aby vám peroxid zabral podľa vašich predstáv? Na internete kolujú stovky videí mladých žien, ktoré to s peroxidom prehnali a svoje krásne, dlhé vlasy museli ostrihať dohola. Využite tipy redakcie Zaujímavosti a vyhnete sa nepríjemným, oranžovým prekvapeniam.

5 základných rád ako aplikovať peroxid na vlasy pre ich zosvetlenie



používajte peroxid, ktorý má koncentráciu maximálne 3 %

nekupujte si lacný peroxid. Nič, čo je lacné nie je dobré

pred použitím ho vyskúšajte len na pár vlasoch, aby ste sa vyhli prekvapeniu

neaplikujte ho na pokožku, môžete ju bolestivo spáliť

menej je viac, nechcete aby vám vlasy vypadali

Ak sa rozhodnete použiť peroxid na vlastné vlasy, uistite sa, že používate koncentrát, ktorý neobsahuje viac ako 3 % peroxidu. Ide o chemickú látku, ktorý vám môže spáliť pokožku už za niekoľko minúť. Pri výbere správneho peroxidu však nepozerajte na cenu. Život nás naučil, že čo je lacné je zlé a nie sme predsa natoľko bohatý, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Význam tohto príslovia platí trojnásobne pri kupovaní peroxidu na vlasy. Nechcete, aby vám vypadali.

Pred prvým použitím peroxidu však otestujte jeho účinok len na malom pramienku vlasov, nakoľko nikdy neviete, ako zaberie práve na váš odtieň. To, že zabral susede Blažene perfektne, neznamená, že zaberie aj vám. Vyhnite sa oranžovým vlasom so zlatistým odieňom a otestujte peroxid na vlasy pred tým, než ho použijete. Pri aplikácii si dávajte pozor, aby ste sa nedotkli pokožky. Ak vás peroxid začne štípať, stiekol vám na kožu a mali by ste ho zmyť. Namiesto svetlých vlasov budete mať holú hlavu a škaredé chrasty. To predsa nechcete, či?

Pozrite si vtipné video ženy, ktorá to s peroxidom prehnala:

Tak čo, trúfli by ste si na zosvetlenie vlasov peroxidom bez pomoci kaderníka?

