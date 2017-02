14 vlastností, ktoré robia zo ženy dokonalú partnerku

Ohodnoť článok

V každom dlhodobom vzťahu príde deň, keď jedného či oboch partnerov premôžu pochybnosti. Naozaj som so správnym človekom? Nechýba mi niečo? Ak vaša partnerka spĺňa týchto 14 bodov, nemusíte sa ďalej pýtať, iba sa jej držať ako kliešť.

Je múdrejšia než vy

Múdry životný partner je jednoznačná výhra aj podľa vedcov. Profesor Lawrence Whalley z Univerzity v Aberdeene zistil, že múdra žena dokáže muža „ochrániť“ pred demenciou. Vďaka inteligentnému životnému partnerovi sa totiž váš mozog nikdy nebude nudiť a „nezlenivie“.

Je úprimná

Každý z nás sa niekedy dopustí chyby. Partnerka, ktorá vás dokáže upozorniť a nasmerovať na správnu cestu je na nezaplatenie.

Je optimistická

Ak máte doma „slniečko“, buďte radi. Negatívni ľudia sú toxickí a v dlhodobom meraní dokonca škodliví pre zdravie. Psychologička Elaine Hatfieldová píše, že od ľudí, s ktorými žijeme, preberáme ich emócie. Prijatý negativizmus môže dokonca viesť k zvýšenému pulzu, zhoršenému tráveniu a slabšej koncentrácii.

Vie robiť kompromisy

Je ľahké byť partnerovi oddaný, keď ide všetko hladko. Práve odhodlanosť pracovať na vzťahu aj za cenu toho, že sa človek musí niečoho zriecť, z neho robia dokonalého partnera.

Smeje sa na vašich vtipoch

Koho by nepotešilo, keď rozosmeje svojho milovaného? Psychológovia zistili, že táto partnerská vlastnosť je pre mužov dôležitejšia než pre ženy.

Je otvorená

Neostýchavý partner, ktorý sa dokáže prejaviť v skupine a neskrýva svoje emócie, je nielen „užitočný“, ale aj často vnímaný ako atraktívnejší.

Podporuje vaše ciele a ide si za svojimi

Vedci sa dlho snažili dokázať, že muži si radšej berú slabé ženy. Pravda ja však taká, že úspešné, vzdelané a dobre zarábajúce ženy sa vydávajú rovnako často. Silná žena vás bude motivovať, nebude na vás závislá a nebudete sa o ňu musieť báť.

Má dobrý vzťah s rodičmi

Ak chcete vedieť, aký bude váš partner o 30 rokov, pozrite sa na ich rodičov. Ak chcete vedieť, ako sa k vám o 30 rokov bude správať, všimnite si, aký je k rodičom. To neznamená, že ich vzťah musí byť dokonalý. Ale pochopenie a ochota učiť sa od iných spraví veľa.

Je milá

Veda hovorí jasne: kľúč k dlhému a šťastnému vzťahu spočíva v milote a štedrosti. Podľa psychológa Johna Gottmanna si dlhodobé vzťahy vyžadujú neustálu prácu. Spokojní partneri účelovo vyhľadávajú veci a situácie, za ktoré môžu druhému poďakovať.

Pri hádkach je pokojná

Hádky sú normálnou súčasťou každého vzťahu. To, že na seba nikdy „nenarazíte“, neznamená, že máte stabilný vzťah. Dôležité je, ako sa s hádkami vyrovnáte. Vedci zistili, že vzťahy vydržia dlhšie, ak sa ženy počas hádky dokážu upokojiť a preniesť pokoj aj na partnera. Opačne to vraj nefunguje tak dobre.

Vie s vami „blbnúť“

Nevadí jej, že ste sa z posedenia s priateľmi vrátili nadránom? Bola tam s vami? Držte sa jej. Štúdia s 4864 ľuďmi v manželstve ukázala, že partneri, ktorí spolu pijú alkohol, sú šťastnejší. To neznamená, že alkoholici sa majú lepšie. Poukazuje to skôr na to, že partneri, ktorí spolu trávia voľný čas, spolu vydržia dlhšie.

Má vlastný život

Mať svoj priestor a súkromie je podľa vedcov pre vzťah dôležitejšie než sex. „Keď má každý z partnerov aj vlastných priateľov a koníčky, keď sú schopní sa definovať aj inak ako manžel či manželka toho druhého, sú šťastnejší a menej sa nudia,“ hovorí Terry Orburch, autor dlhodobej štúdie zameranej na samostatnosť vo vzťahu.

Akceptuje vaše chyby

Priveľa vzťahov vyzerá tak, že jeden partner kritizuje druhého takmer za všetko: aké to máš nohavice, nežuj tak hlasno, ten vtip poznám naspamäť. Život s niekým, kto vás berie takého, aký ste, je omnoho príjemnejší.

Vie odpúšťať

Táto schopnosť je základom zdravého vzťahu. Ľudia nie sú dokonalí a niekedy si ublížia. Pre šťastný vzťah je dôležité, aby vám partner dokázal „prešľapy“ odpustiť. Štúdia dokonca dokázala, že ľudia, ktorí odpúšťajú, žijú dlhšie.

Zdroj: businessinsider.de