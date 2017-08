Umenie túlenia – takto treba ísť na mužov

Ohodnoť článok

Túlenie je pre ženy jednoduchá a úplne prirodzená vec, no primäť k nemu muža je často veľmi komplikované. Muži sa takisto radi túlia, len musíte vedieť, ako na nich. Tento návod vám prezradí základné tipy a triky.

Nevolajte to túlenie

Ani maznanie či „mojkanie“. V momente, keď použijete jeden z týchto výrazov, muža vystrašíte. Niektorým chlapom síce tieto slová neprekážajú, no mnohí pri nich znervóznejú. Radšej mu povedzte, či by sa k vám neprišiel „oddýchnuť“, „sadnúť“ alebo „ľahnúť“.

Nikdy na neho netlačte

Ak príliš naliehate, vlastne ho nútite robiť to, čo nechce. Nechajte ho, nech sa k vám pritúli svojim vlastným spôsobom. Nezačnite sa hnevať, ak sa mu do toho nebude hneď chcieť. Musíte byť trpezlivá.

Tip redakcie: Najlepšie filmy na pritúlenie sa vo dvojici

Priblížte sa k nemu

Prvý krok k túleniu je zaujať pozíciu neďaleko muža. Len si k nemu sadnite a ak vycítite náladu na maznanie, môžete ísť pomaly ešte bližšie.

Nájdite si zámienku na kontakt

Keď sa máte o čom rozprávať, je to oveľa jednoduchšie. Pri uvoľnenom „pokeci“ jednoducho nájdete zámienku na to, aby ste ho jemne udreli do ramena alebo zľahka potlačili. Pozeranie hororu je tiež dobrá príležitosť na dotyk pri strašidelnej scéne.

Spravte to tak, aby išlo o jeho nápad

Povedzte mu, že vám je chladno. Vtedy okolo vás okamžite položí ruku, aby vás zahrial. Buďte kreatívna a nájdite si dôvody, pri ktorých chlap bude sám chcieť spoločný kontakt.

Nakloňte sa k nemu

Keď ste sa konečne ocitli v jeho rukách, nakloňte sa k nemu a oddychujte v objatí. Dajte mu rečou tela najavo, že sa vám páči, keď vás takto tesne drží. Ak nebudete vyzerať spokojne, môže si pomyslieť, že o jeho objatie nemáte záujem.

Sledujte jeho reakcie

Keď vás muž objíme, všímajte si, ako sa tvári. Niektorí chlapi pocítia úľavu z toho, že ste konečne v ich objatí, iní však znervóznia a cítia sa neisto. Ak vidíte, že je nervózny, pritúľte sa k nemu ešte viac, aby videl, že sa vám to páči.

Pokračovanie nechajte na neho

Okrem základného objatia existuje veľmi veľa odlišných pozícií na maznanie. Nechajte na neho, nech si vyberie ďalší krok, pri ktorom sa cíti dobre.

Spravte z toho pravidelnú činnosť

Muži si musia na túlenie zvyknúť. Nie je pre nich také prirodzené ako pre ženy. Robte spomenuté kroky pravidelne, nech sa túlenie stane každodennou súčasťou vášho života.

Zdroj: http://www.lovepanky.com/women/how-to-tips-and-guide-for-women/how-to-cuddle-with-a-guy