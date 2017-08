Ako dlho by mal trvať sex. Páni nemalo by vám to trvať dlhšie ako..

Ohodnoť článok

Ako dlho by mal trvať sex? Výskumy odhalili priemernú dĺžku intímneho styku

Zistite, či by mali byť vaše posteľné radovánky ako búrlivý šprint alebo skôr zmyselný maratón.

Názory, že ľudia neustále rozprávajú o sexe, nie sú až také prekvapivé. Ak však prestaneme tárať a prejdeme konečne k veci, naše nadržané mozgy máta jedna zásadná otázka: ako dlho by mal sex vlastne trvať?

Ak ste Sting alebo Puff Daddy, možno odvetíte, že intímny styk by sa mal natiahnuť aspoň na dĺžku predĺženého víkendu. Ako neskúsený tínedžer s tvárou plnou vyrážok zrejme budete radi, ak sa zabavíte aspoň toľko, koľko trvá priemerný hit Ariany Grande.

O slovo sa (znovu) prihlásila aj veda, aby nás informovala, koľko času by sme mali venovať prejavom fyzickej lásky – 5,4 minúty.

„Ak nepracujete vo vedeckej sfére, možno ste sa sami seba už pýtali opretí o čelo postele po neuspokojivo krátkom styku, ako dlho by mal trvať sex,“ uviedol doktor Brendan Zietsch z Queenslandovej univerzity pre portál The Conversation.

„Vedec by však tú istú otázku sformuloval inak: Aký je priemerný latentný čas intravaginálnej ejakulácie? Sex nie je len o zasúvaní penisu do vagíny a ejakulácii, no to ostatné sa ťažko definuje (bozkávanie, trenie, atď.). Aby sme si to však zjednodušili, sústredíme sa iba na trvanie do ejakulácie.“

Doktor Brendan Zietsch opísal štúdiu, pri ktorej dostalo 500 párov stopky a mali ich stláčať, keď daný akt začal a potom znovu vtedy, keď muž zažíval magickú chvíľku.

„Znie to hrozne. Účastníci štartovali stopky pri penetrácii a vypínali ich pri ejakulácii,“ dodal. „Možno si poviete, že také niečo môže ovplyvniť náladu a tým pádom akt nebude zodpovedať prirodzenému priebehu udalostí. Veda je však málokedy dokonalá a toto je to najlepšie, čo máme.“

V spomínanej štúdii vedci zistili, že trvanie sexu sa pohybuje medzi 33 sekundami a 44 minútami, v priemere je to 5,4 minúty. Je zaujímavé, že výskum sa zaoberal aj všeobecne prijatým názorom o citlivosti penisu a jeho schopnosti fungovať. Starší muži neboli schopní vydržať dlhšie než mladší a výkon sa nezlepšil ani používaním kondómu či obriezkou.

„Medzi prekvapivé výsledky patrilo aj zistenie, že čím starší je pár, tým kratšie trvá styk, hoci všeobecný názor je iný (pravdepodobne rozširovaný staršími mužmi),“ dodal Zietsch.

Obézni muži vydržia v posteli dlhšie- iná štúdia vedcov na Univerzite Erciyes Turecku prišla na prekvapivú výhodu nadváhy – v intímnej oblasti. Celý názov štúdie znie: Pohľad na patogenézu celoživotnej predčasnej ejakulácie: inverzný vzťah medzi celoživotnou predčasnou ejakuláciou a obezitou a objavili pri nej priamu súvislosť medzi nadváhou a výdržou. Muži s väčším objemom tuku v brušnej oblasti a vyšším indexom BMI vraj vydržia v posteli priemerne 7,3 minúty.

Zdroj: http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/science/how-long-should-sex-last-7693252