Astrálny sex – sex, ktorý prebieha mimo vášho tela 5 (100%) 1 vote

Stavíme sa, že s ním nemáte skúsenosť. Astrálny sex prebieha mimo vášho tela. Napriek tomu je podľa odborníčky Erin Pavliny intenzívnejší a orgazmickejší, než čokoľvek, čo nám naše telá dokážu ponúknuť. Ako teda na to? Pripravte sa na poriadne divokú jazdu.

V prvom rade sa musíte naučiť oddeliť svoju myseľ od tela. Ak mávate lucidné sny (mimoriadne živé sny, v ktorých ovládate dej), meditujete, alebo zažívate spánkovú paralýzu, ste k astrálnemu sexu o krok bližšie. Podľa Pavliny je práve spánková paralýza najjednoduchší spôsob, ako opustiť svoje telo.

„Ste pri plnom vedomí, ale nemôžete sa pohnúť. Je možné, že budete pociťovať silné mravčenie, šteklenie či vibrovanie a počuť vysoký tón. Znamená to, že vaše astrálne telo sa prebúdza a opúšťa fyzický svet.“ Vaša myseľ teda môže opustiť telo. Čo sa stane, ak sa vám to podarí? „Uvidíte samých seba, ako spíte. Vaša myseľ môže slobodne odísť a objavovať.“

Tip redakcie: Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

Podľa Pavliny sa následne môžete naladiť na rôzne „frekvencie“ a navštíviť rozličné „astrálne sféry“. Je lepšie namieriť si to k vyšším sféram. „Stretnete tam ďalšie astrálne bytosti – niektoré ľudské, iné nie.“

Dajme tomu, že ste stretli bytosť, s ktorou by ste radi mali sex. „Najskôr potrebujete jej súhlas. Následne môžete spojiť svoje astrálne telá v jedno a podeliť sa o energiu. Pri astrálnom sexe je akoby každá molekula vo vašom tele bodom G.“ Nečakajte však, že pri svojej prvej astrálnej skúsenosti sa dostanete až tak ďaleko. Dávajte si tiež pozor na to, aby ste sa nezaplietli s bytosťou naladenou na „nižšiu frekvenciu“ – podľa Pavliny vás totiž môže obrať o množstvo energie a spôsobiť až niekoľkodňovú únavu.

Astrálny sex môžete mať aj so svojou milovanou polovičkou. Ako to funguje? „Keď sa ocitnete v astrálnej sfére, môžete sa vzniesť nad partnera a vidieť jeho astrálne telo skrývajúce sa v tom fyzickom. Skúste partnera astrálne zobudiť a zistiť, či si s vami nechce ísť „zašpásovať“ do astrálnej sféry.“

Astrálny sex je ideálny pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu mať fyzický sex. Ocenia ho aj hanbliví ľudia, či tí, ktorí si chcú rozšíriť sexuálne obzory. Má aj iné výhody: nehrozí vám žiadna pohlavná choroba ani otehotnenie. Tak čo, idete do toho?

Čítajte tiež:

Od sexu sú oveľa častejšie závislí muži

Odhalili sme tajomstvo štíhlej postavy. Takto má vyzerať váš deň

Zakázané vzťahy. Prečo chceme to, čo nemôžeme mať

Zdroj:http://www.mensfitness.com/women/sex-tips/everything-you-need-know-about-astral-sex