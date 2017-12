4 najvýznamnejšie výhody organických skrášľovacích výrobkov Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Na trhu je čoraz viac organických alternatív potravín či čistiacich prostriedkov. Pri objavovaní prínosov organických výrobkov nie je narastajúca popularita organickej kozmetiky nijakým prekvapením. Ak ste ešte nenastúpili na vlak organického skrášľovania, zoznámte sa so 4 najvýznamnejšími výhodami týchto výrobkov a zistite, prečo sú pre vás lepšie.

1. ORGANICKÉ SKRÁŠĽOVACIE VÝROBKY SÚ EKOLOGICKEJŠIEBežne vyrábaná skrášľovacia kozmetika obsahuje zložky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Začína to už pri zbere úrody. V prísadách bežných skrášľovacích výrobkov sú pesticídy a iné škodlivé chemikálie, ktoré sú nebezpečné pre pôdu. Ak sa presunieme od úrody k procesom spracovania a výrobe, znovu narazíme na chemické látky, ktoré prenikajú do vzduchu, vôd, našich domovov.

Produkciu čistejšej kozmetiky však môžeme podporiť používaním prírodných a organických výrobkov. Ich zložky pochádzajú z fariem, kde neaplikujú chemikálie, metódy spracovania sú čistejšie, a celý cyklus sa uzatvára recyklovateľnými obalmi. Toto všetko pomáha udržiavať našu planétu zdravšiu.

2. ORGANICKÉ SKRÁŠĽOVACIE VÝROBKY SÚ lepšie pre pokožku

Obrovským problémom skrášľovacieho kozmetického priemyslu je vážny nedostatok vládnych nariadení, ktoré by určovali, čo môžu obsahovať výrobky našej každodennej potreby. Americké Ministerstvo poľnohospodárstva zodpovedá spolu s Potravinárskou a farmaceutickou správou za normy v oblasti potravín a liečiv. Ak si myslíte, že v oblasti kontrolovania potravín nerobí ministerstvo ani zďaleka všetko, čo môže, vedzte, že v oblasti kozmetiky je to oveľa horšie. Čo obsahujú kozmetické výrobky, ich zaujíma iba veľmi málo, ak vôbec. Jestvuje iba zopár noriem, a aj v tých je množstvo dier, ktoré kozmetické spoločnosti úspešne využívajú.

V praxi to znamená, že do svojich výrobkov môžu nastrkať v podstate čokoľvek a vôbec ich pritom nemusí zaujímať, či to bude pre vašu pleť dobré alebo nie. Hovoríme tu o nebezpečných chemikáliách, známych alergénoch a nepotrebných filtroch. Preto nie je nijakým prekvapením, že mnohé z takýchto výrobkov vašej pleti v skutočnosti škodia, ohrozujú jej zdravie, spôsobujú podráždenie. Viacerí užívatelia bývajú alergickí na bežné chemikálie v kozmetike, ktoré spôsobujú začervenanie a vyrážky.

AK však používate prírodnú kozmetiku, nemusíte sa báť. Zložky v takýchto výrobkoch sú organické, prírodné a obsahujú živiny, ktoré pleti pomáhajú. Prešli rozsiahlymi výskumami a testami na potvrdenie ich posilňujúcich, vyhladzujúcich či omladzujúcich účinkov.

3. ORGANICKÉ SKRÁŠĽOVACIE VÝROBKY SÚ zdravšie

Väčšina ľudí zabúda na fakt, že koža je orgán. Vlastne najväčší orgán nášho tela. To však nie je zďaleka všetko. Len si pomyslite, čo všetko musí koža dennodenne prekonávať. Povrchy, s ktorými sa musí vyrovnať, rezné rany a škrabance, nehovoriac o nebezpečných chemikáliách.

Tie hrajú obzvlášť dôležitú úlohu, ak si uvedomíme, ako koža v skutočnosti funguje. Je totiž ako obrovská špongia a všetko nasáva. Absorbuje čokoľvek, čo na ňu dáte. Dobré či zlé. Ak teda používate telové mlieka, krémy, šminky a iné skrášľovacie produkty so škodlivými chemikáliami, viete, čo to znamená.

Celé je to ešte desivejšie pri predstave, že väčšina chemických látok bežne používaných v kozmetike nie je testovaná, takže v skutočnosti ani netušíme, aké zdravotné problémy môžu spôsobiť. V bežnom kozmetickom výrobku nie je iba jedna či dve chemikálie. Sú ich tam stovky. A všetko sa vám to dostáva do kože, odtiaľ do krvného obehu a krvou až k dôležitým orgánom.

Pri používaní prírodnej a organickej kozmetiky viete, čo sa vo vašej koži deje. Nemusíte mať strach z chemických látok, o ktorých ste nikdy nepočuli a ktoré ani neviete vysloviť, ani z toho, čo by vám mohli spôsobiť. Organické produkty obsahujú zložky, ktoré sú preskúmané, dokázateľne bezpečné a dobré pre vašu pokožku.

4. ORGANICKÉ SKRÁŠĽOVACIE VÝROBKY neobsahujú syntetické aromatické látky

Toto je jedna z najväčších medzier, ktorú spoločnosti zneužívajú pri napchávaní svojich výrobkov bohviečím. V čom spočíva problém s arómami? Nechcete, aby vaša kozmetika pekne voňala a tým pádom aby ste pekne voňali aj vy? Nuž, áno, samozrejme, no výraz aróma neznamená automaticky iba niečo, čo zlepší vonné vlastnosti daného výrobku.

Podľa americkej Potravinovej a farmaceutickej správy nemusia kozmetické spoločnosti zverejňovať vonné zložky svojich produktov. Tie sa totiž považujú za obchodné tajomstvo. Nikto predsa nechce, aby mu niekto iný ukradol arómu výrobku, ktorá je jeho predajnou značkou. Je to pochopiteľné, no problémom je predovšetkým spôsob, ako to firmy zneužívajú.

Spomínaná problematika obchodného tajomstva umožňuje spoločnostiam dávať do svojich výrobkov v podstate čokoľvek a nazývať to arómou. Vôbec pritom nemusia prezradiť, čo to je. Zložky sa neuvádzajú na etiketách, neobjavujú sa o nich zmienky na webových stránkach spoločností, zákazníci o nich ani len netušia. Nikto z nás nemá predstavu, koľko chemických látok sa ukrýva za tou či onou vôňou. Môžu byť nebezpečné, môžu to byť silné alergény. A firmy nemajú povinnosť varovať nás vopred.

Pri organických a prírodných produktoch sú podobné obavy takmer zbytočné. Neobsahujú totiž spomínané aromatické chemikálie. V ich prípade viete presne, čo kupujete a čo sa vám dostáva do pokožky.

Zdroj: https://thebestorganicskincare.com/top-4-benefits-of-using-organic-beauty-products