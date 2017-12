Neviete zvládnuť problémy s kĺbami, chrbicou, či platničkami ? Skúste riešenie z prírody

Prichádza obdobie, keď problémy s kĺbmi nemá len staršia generácia, ale postihuje čoraz viac mladých ľudí, dokonca aj deti. Zamýšľame sa nad tým, čo spôsobuje tieto problémy? Určite je to spôsob života, veľmi málo pohybu, sedavé zamestnania, práca pri počítačoch, nevhodný druh stravy. Častokrát do tohto všetkého vstupujú aj parazitálne záležitosti ako baktérie, borélie, plazmódie, chlamýdie, ktoré zanechávajú stopy práve v kĺboch. Práve tu je to najvhodnejšie miesto, aby sa skryli pred naším imunitným systémom.

Mnohí z nás poznajú bolesti kĺbov, opuchy, bolestivosť a citlivosť na dotyk, neprirodzené stuhnutie kĺbu, sťahovanie svalstva v kĺbnych oblastiach, tŕpnutie prstov, rúk, nôh, bolestivé zápaly a problémy s pohybom, s chbticou… Tie najnepríjemnejšie sú dokonca dlhodobo otvorené rany…

Keďže západná medicína sama na riešenie týchto problémov nestačí a väčšinou ponúka riešenia vo forme rôznych mastí, ktoré sú nedostatočné a zdravotné ťažkosti nezlepšia, hľadáme pomoc v bylinnej liečbe, ktorá pôsobí pomalšie, ale veľmi účinne a spoľahlivo.

Prvým krokom pri problémoch pohybového aparátu v bylinkovej liečbe je jeho očista. Veľmi dobrými pomocníkmi sú pri ňom túžobník brestový a židovská čerešňa. Tieto dve bylinky pomáhajú odstrániť nadmerne nahromadené soli z tkanív a kĺbov. Vhodným doplnkom je súčasné užívanie macerátu z borovice, ktorá stimuluje vylučovanie kĺbneho maziva. Taktiež môžete využiť trojkombináciu liečivých rastlín v tinktúre na vnútorné užívanie, a tou je tinktúra s označením P9 ríbezľa-borovica-vinič.

Ľudia užívajú množstvo prípravkov, ale ak vynechajú práve tento prvý krok, účinnosť ďalších krokov pri liečbe sa výrazne znižuje. Niekedy malé „zázraky“ nastanú už po vyčistení kĺbov.

Následným krokom, ktorý odporúčame, je stimulácia tvorby kolagénu v tele alebo dodanie kolagénu do tela. Ak sa chcete zbaviť svojich ťažkostí, najmä pri problémoch s platničkami, je tento krok a celý postup, ktorý tu uvediem nevyhnutný.

Kolagén je jedna z najdôležitejších stavebných bielkovín v našom tele. To mnohí nevedia. Problém je, že vekom (cca od 30 roku) sa prirodzená tvorba kolagénu znižuje a po 40-om roku sa tvorí skutočne len minimálne. Kolagén je mimoriadne dôležitý nielen pre zdravé kĺby, ale ja pre mladistvý vzhľad tela, pružnosť a pevnosť pokožky, či pre krásne vlasy a nechty.

Kolagén tvorí štruktúru kostí a kĺbov, ale aj väzov, šliach, chrupaviek a kože. V chrupavkách je viac ako 70% čistého kolagénu. Preto je ho vekom nevyhnutné neustále dopĺňať najmä v strave. Keď už kĺby či chrbtica bolia, to je signál, že je potrebné dodanie kolagénu zintenzívniť. Väčšina ľudí však tento krok úplne vynecháva, a preto sa svojich problémov nikdy nezbaví. Pravidelné dodávanie kolagénu je aj mimoriadna prevencia proti artróze.

Ak výkonnostne športujete alebo sa venujete intenzívnemu životnému štýlu, mali by ste taktiež cielene dodávať do tela kolagén.

Sú dve cesty ako doplniť, respektíve stimulovať tvorbu kolagénu.

Jedna cesta využíva fakt, že podstatná časť kolagénu sa prechodom cez tráviaci trakt zničí, preto sa do tela dodávajú všetky potrebné látky, aby si ho dokázalo vytvoriť. Táto cesta je schodnejšia pre tých, ktorým živočíšny kolagén nerobí dobre v tráviacom trakte alebo sú vegetariáni či vegáni. Najkomplexnejším prostriedkom na trhu, ktorý využíva túto cestu je rastlinný Plant kolagén.

Keďže živočíšny kolagén z morských žívočíchov je najviac podobný ľudskému kolagénu, druhou cestou je dodávanie kolagénu v tejto forme. Keď použijete kvalitný morský kolagén, ostane ho ešte dostatočne pre Vaše telo aj po prechode tráviacim traktom. Tomu, kto má problém so žlčníkom však morský kolagén neodporúčame. Väčšinou dostanete kolagén vo forme prášku, preto ho zarobte najlepšie do prírodnej šťavy, aby zjemnila jeho chuť. Odporúčame Vám ho zmiešať s mrkvovou alebo cviklovou šťavou. Ak sa rozhodnete pre užívanie kolagénu, v tom prípade radšej nešetrite a nekupujte akékoľvek produkty. Vždy kupujte len kvalitný živočíšny kolagén. Odporúčame Vám nórsky kolagen z mora. Pri výbere dávajte pozor, najdrahší však neznamená najlepší.

Posledným krokom sú prípravky na vonkajšie použitie. Základom sú vápenato-magnéziové soli, napríklad z poltavského bishofitu, doplnené prírodnými bylinkovými masťami či balzamami s aktívnym fyziologickým pôsobením.

Náš recept na bolestivú chrbticu ( môžete použiť aj na bolestivé kĺby ):

Odporúčame užívať vnútorne tinktúry uvedené v prvom kroku. Zároveň zvonku natrite bolestivú oblasť chrbtice poltavským bishofitom, trochou ľubovníkového oleja a šungitového balzamu (môžete pridať aj trochu kostihojovej masti) a jemne spolu všetko rozotrite. Prikryte potravinárskou fóliou a nechajte v teple (pod dekou) pôsobiť cca 20-30 minút. Ak použijete obklad na koleno, zabaľte ho celé do potravinárskej fólie. V tom prípade nechajte pôsobiť 60 minút a môžete popritom pokojne aj chodiť. Zábaly urobte aspoň 3-4 dni po sebe, v prípade zložitejších problémov aj dlhšie.

Samozrejme prípadné zlepšenie Vášho zdravotného stavu bude závisieť od toho, v akom štádiu poškodenia sa nachádza Vaša chrbtica či kĺby. Zázraky na počkanie a nemožné do 3 dní nevieme robiť. Veríme však, že tento komplexný prístup mnohým z Vás pomôže aj pri výrazných problémoch s pohybovým aparátom.

Ing. Pavol Machnič & Mgr, Dagmar Machničová, www.zdravysvet.sk

