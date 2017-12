5 dôvodov prečo uprednostniť organické vitamíny a minerály

Viete, že nedostatočný obsah minerálov a vitamínov v našom tele môže byť zapríčinený nielen jeho nedostatočným príjmom, ale najmä nedostatočným vstrebávaním sa týchto dôležitých látok do nášho tela? Prečo je v dnešnej modernej strava oveľa nižšie množstvo rôznych minerálov a najmä horčíka, či železa alebo zinku než v strave našich predkov?

Moderné poľnohospodárske postupy s používaním herbicídov a pesticídov, viedli k vyčerpaniu minerálov v pôde. To v kombinácii s nedostatkom čerstvých potravín, najmä tých zelených, spoločne s konzumáciou vysoko spracovanej stravy s vysokým obsahom cukru, kofeínu a alkoholu, spolu s radom liekov na predpis, patrí medzi hlavné faktory, ktoré môžu za nedostatok horčíka a ďalších minerálov v našom tele.

Takže poďme k tým 5 dôvodom:

1. Vstrebateľnosť

Klasické, anorganické minerály nie sú v podstate nič iné, než rozdrvená skala, vstrebateľnosť pre telo je cca 5% až 10% a po 35 roku klesá na cca 3% až 5%. Tzv. chelatované minerály majú vstrebateľnosť 45 až 50%. Takže výhoda pre telo je úplne zrejmá.

Chelatovaný minerál je prirodzene naviazaný na aminokyselinu alebo enzým. Tým, že minerály sú naviazané na látku, ktorá je telu vlastná, vzrástla tak vstrebateľnosť až na cca 45 – 50%.

2. Maximálna využiteľnosť našim telom

Telo vždy rozpoznáva a využíva živiny, ktoré sú najprirodzenejšie. To sú také, ktoré pochádzajú z potravín v prírodnom stave, tzv. whole food. Telo absorbuje živiny najlepšie, keď pochádzajú z organických rastlinných potravín.

Ak sú vitamíny alebo minerály izolované od potravín alebo syntetizované v laboratóriu, ich schopnosť účinne vyživovať telo je výrazne znížená. Často sa pri výrobnom procese stratia látky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre vstrebanie vitamínov a minerálov. Strata týchto dôležitých látok spôsobuje to, že síce prijímate množstvo vitamínov a minerálov, ale telo ich nevie využiť.

Takže strava bohatá na whole food – potraviny v prirodzenom stave je ten najprirodzenejší spôsob, ako konzumovať živiny.

3. Synergický efekt

Často sú tieto chelatované minerály doplňané o vitamíny práve z whole food potravín. To spôsobuje zvýšenie vstrebateľnosti a hlavne funkčné využitie konkrétneho minerálu . Zároveň pozitívne vplýva na množstvo telesných funkcií.

Napríklad organické železo býva doplnené o vitamíny rady B, konkrétne o B12, ktorý prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, energetickému metabolizmu a k normálnej tvorbe červených krviniek. Ďalej o vitamín B6, pyridoxín, ktorý hrá dôležitú úlohu v metabolizme červených krviniek. Nakoniec B9, ktorý poznáte ako kyselinu listovú. Táto je základným koenzýmom metabolizmu bielkovín a je dôležitá pre tvorbu červených krviniek.

Takže nedostanete len železo, ale aj všetky potrebné látky potrebné k tomu, aby bolo v tele využité pre liečbu anémie alebo normálnu tvorbu červených krviniek. V prípade podávania anorganického železa sú časté kontraindikácie v podobe nepríjemnej zápchy a žaludočných ťažkostí.

4. Pôvod

Tento bod sa pre niektorých ľudí bude zdať zbytočný, ale neustále sa zvyšuje počet ľudí, ktorým nie je jedno, čo jednotlivé „zdravé“ produkty obsahujú. Preto vyhľadávajú prírodné prípravky, ktoré nie sú stabilizované chémiou a ktoré sú napr. RAW, BIO, geneticky nemodifikované a nerafinované alebo majú rastlinný pôvod. Takže sú vhodné aj pre vegetariánov a vegánov.

5. Cenová dostupnosť

Keď si uvedomíte, aká nízka je vstrebateľnosť bežných, na oko sa tváriacich „prírodných“ vitamínov a minerálov, ktorých je väčšina na trhu, tak zistíte, že ich pomer cena/účinnosť je veľmi nízka. Bežné minerály a vitamíny nie sú vyrábané tak, aby ich telo mohlo účinne využiť. Reálne sa do tela dostane len pár % a zvyšok sa vylúči z tela von.

Organické vitamíny a chelatované minerály

Vás vyjdú v pomere cena/účinnosť neporovnateľne lacnejšie. Sú prirodzené pre naše telo a splnia to, čo majú telu poskytnúť.

Vždy máme možnosť voľby. Ak máte možnosť, naším odporučením je voliť si prírodu a z nej šetrne spracované prírodné produkty. Veríme, že práve tieto prírodné, organické vitamíny a minerály si k Vám nájdu cestu.

