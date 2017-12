Pozor na Anémiu ! Môže výrazne znížiť kvalitu Vášho života

Citite sa slabo? Trápi Vás únava a pokles telesnej výkonnosti? Zadýchate sa pri námahe? Máte problémy s búšením srdca, či s vyšším tepom alebo bledosťou kože?

To všetko sú príznaky anémie, čiže zníženej koncentrácie hemoglobínu v organizme. V mnohých prípadoch to môže byť pre organizmus nebezpečné.

Okrem týchto základných príznakov ľudia mávajú aj neurologické problémy, ako závraty, poruchy citlivosti alebo mravenčenie v končatinách. Anémia býva častá aj v tehotenstve, kedy je potrebné zvýšiť príjem týchto dôležitých prvkov.

Viete, že každý tretí človek na svete má problémy s anémiou a pritom o tom nevie, pretože odhaliť ju môžete až rozborom krvi?

Príčinou anémie, najmä u žien, je strata červených krviniek pri silnej menštruácii, ale môže to byť aj znížená tvorba červených krviniek vzhľadom na nedostatok železa a niektorých vitamínov v organizme, najmä B12 a B9 kyseliny listovej. Najmä ženy, ktoré pri menštruacii strácajú množstvo krvi, bývajú anemické a problémy, ktoré majú, vôbec nepripisujú tomu, že by mali málo železa.

Najčastejšou príčinou anémie teda býva nedostatok železa vnútri v organizme. Ten býva spôsobený buď nedostatkom železa vo výžive alebo jeho zlým vstrebávaním z tenkého čreva (pri Celiakii, Crohnovej chorobe, zápale slizníc žalúdka a čriev, onkologických ochoreniach, po operáciach, atd. …).

Dajte si pozor najmä na druhý prípad, pretože anémia môže byť signálom inej, závažnejšej choroby. Nemali by ste ju preto nikdy podceniť, ale zistiť u lekára, čo je jej príčinou. Pri niektorých závažných ochoreniach totiž podávanie železa môže zhoršiť zdravotný stav, preto by ste nemali pri neidentifikovanej anémii ihneď užívať železo (napr.pri onkologických ochoreniach)

Pozor! Anémia môže výrazne ovplyvniť kvalitu Vášho života.

Poďme sa pozrieť na to, ako ju riešiť.

Zdravá krv je základom zdravia a aj základom pri liečení úplne všetkých chorôb. Asi dve tretiny železa v tele sa nachádzajú v hemoglobíne, proteíne červených krviniek, ktoré transportujú kyslík z pľúc do tkanív. Práve železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu. Tiež podporuje normálnu funkciu imunitného systému.

Železo podporuje prirodzene zdravú krv a dodáva energiu do celého tela tým, že zlepšuje energetický metabolizmus.

Ak máte málo železa, telo nemôže tvoriť dostatočné množstvo zdravých červených krviniek. V tomto prípade tkanivám chýba nevyhnutný kyslík, preto srdce búši rýchlejšie a človek sa cíti viac unavený a vyčerpaný.

Pri nedostatku železa v krvi ho treba doplniť. Na rozdiel od ostatných minerálov je však železo veľmi zle vstrebateľné, do tela prechádza len asi 10% z celkového príjmu železa. Ten problém je spôsobený tým, že železo prijímame do tela v nevhodnej forme alebo zároveň chýbajú vitamíny, ktoré sú potrebné na jeho vstrebanie. Jedná sa najmä o vitamíny B6, B9, B12 a vitamín C.

Najlepšie je železo prijať v bohatej strave, kde sa nachádzajú všetky prvky na jeho dokonalé vstrebanie. Dôležité je jesť dostatok potravín bohatých na železo a na vitamíny skupiny B. Železo získame dobre z mäsa alebo zo strukovín, listovej zeleniny a rôznych semienok. Dôležitý vitamín B12 dodáme do organizmu napr. kvasnicami, mliečnymi výrobkami a najmä mäsom.

Súčasný rýchly životný štýl núti mnohých ľudí do fastfoodovej stravy, ktorá je jednostranná a je chudobná na minerály a vitamíny. Taktiež problém s vitamínom B12, ktorý je pri vstrebávaní železa rozhodujúci, majú vegetariáni a vegáni. Preto často nám neostáva nič iné, ako ho dodať do stravy dodatočne.

Problém však je, že obyčajné železo, ktoré dostanete do tela vo forme tabliet, vyvoláva často záchu, ale pre mnohých ľudí je aj veľmi ťažké na žalúdok.

Absolútna železná bomba je však rastlinné železo v tzv. chelatovanej forme. Celkovo chelatované minerály majú vstrebateľnosť 45 až 50%.

Naproti tomu bežné anorganické minerály nie sú v podstate nič iné, než rozdrvená skala, vstrebateľnosť pre telo je cca 5% až 10% a po 35 roku života klesá na cca 3% až 5%.

Chelatovaný minerál je prirodzene naviazaný na aminokyselinu alebo enzým. Tým, že minerály sú naviazané na látku, ktorá je telu vlastná, vzrástla tak vstrebateľnosť až na cca 45 – 50%.

V súčasnosti existuje len jediný certifikovaný produkt na svete, ktorý dodáva železo iba z rastlín, bez chemických prídavkov železa, takže zaručuje maximálnu vstrebateľnosť neporovnateľnú s ostatnými prípravkami na trhu. Tým je rastlinné železo od Garden of Life.

Pri anémii Vám môžu pomôcť aj liečivé rastliny.

Pri problémoch s červenými krvinkami vždy odporúčame skvelú tamarišku francúzsku, najlepšie v tinktúre z púčikov rastlín.

Nezabudnite, že aj žihľava je dôležitá pri problémoch s krvou, ale nesmie sa užívať dlhodobo. Pozor, železom sa môžete aj predávkovať! Väčšinou však len z výživových doplnkov, ak sa jednorázovo prekročí dávka pri nesprávnom užití. Preto ak užívate výživové doplnky, dodržiavajte ich dávkovanie. Železo neužívajte taktiež pri niektorých závažných ochoreniach. Užívanie železa konzultujte najlepšie s Vašim lekárom.

