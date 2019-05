Trnavu ovládne Lovely Experience. Čo by ste si nemali nechať ujsť?

Ohodnoť článok

TTrnava opäť zmení svoju tvár. V sobotu 25. mája sa tu bude konať multimediálny festival Lovely Experience, ktorý každoročne priláka veľké množstvo návštevníkov. Tešiť sa tak môžete na jeden veľký hudobno-vizuálny zážitok.

Festival odštartuje 25. mája o 13:00 h a pripravených bude pre vás viac ako 49 pôsobivých inštalácií, umeleckých vystúpení či prednášok. Najväčším headlinerom na Trojičnom námestí bude holandský DJ Richard Durand či akrobatické vystúpenie vzdušnej akrobacie, viaceré šou však budú prekvapením. Aby vám nič neuniklo, tak sme si pre vás pripravili tipy, čo zažiť počas Lovely Experience, kam sa najesť a kde ísť na dobrú kávu.

300 podôb divadla

Pozrite sa na divadlo detskými očami. Presne túto možnosť budete mať počas Lovely Experience, kedy budú premietať na budovu divadla jedinečné kresby detí základných škôl v Trnave. Spojením detskej fantázie a moderných technológií tak vznikne originálny 3D videomapping. Okrem toho sa nechajte vtiahnuť do magického lesa vďaka interaktívnej audio-vizuálnej inštalácii Les z Netykavek.

Silent party

Festival Lovely Experience si môžete nerušene užiť až do rána. Jeho súčasťou je obľúbená Silent party, počas ktorej vystúpi trojnásobný držiteľ ocenenia „Najlepší slovenský drum&bassový DJ“ – DJ Lixx. Pripravené budú pre vás slúchadlá, do ktorých vám bude hrať hudba a vy si tak naplno vychutnáte diskotéku pod holým nebom.

Mestská veža

Kto sa nebol pozrieť do Mestskej veže, ako keby v Trnave nebol. Máte odtiaľ najkrajší výhľad na celé mesto a tento rok sa opäť môžete tešiť na 3D videomapping, ktorý si podmaní všetky vaše zmysly. Mestskú vežu môžete počas Lovely Experience navštíviť kedykoľvek počas otváracích hodín od 10:00 do 00:00 h. Posledný polnočný vstup by ste si nemali nechať ujsť, tak ako aj jednu z inštalácií Graphicsound v priestoroch arkiera Mestskej veže. Na základe obrazov vám interaktívny hudobný nástroj zahrá hudbu.

Hashtag Trnava

Priznajte sa, kto sa ešte neodfotil s nápisom #TRNAVA? Už štvrtý rok je neodmysliteľnou súčasťou Trnavy a nájdete ho na Hlavnej ulici. Každé písmeno je pomaľované inak, o čo sa už tradične postarali umelci z Trnavy. Vďaka deväťmetrovému nápisu tak budete mať pocit, že patríte k tomuto mestu a ono k vám.

Zaži Trnavu

Trnavu sa oplatí navštíviť na dlhšie, ako jeden deň. Nájdite si čas a spoznajte históriu Trnavy so sprievodcom. Vďaka nemu sa dozviete rôzne zaujímavosti o pamiatkach, prečo prezývajú Trnavu mesto pod mestom a navštívite jednu z najväčších kostníc na Slovensku. Prehliadky si môžete vopred rezervovať v Turistickom informačnom centre – Región Trnava v Mestskej veži, kde vám odporučia aj ubytovanie, napríklad v Holiday Inn****, Hotel Impiq****, Penzión Patriot*** či Hotel Spectrum***



Kam na dobrú kávu

Ak si neviete predstaviť Lovely Experience bez dobrej kávy, tak tieto podniky v Trnave si zamilujete. Hlavná ulica a Trojičné námestie sú plné kaviarní s terasami. Svojimi priestormi vás očarí unikátna Synagóga Café či Thalmeiner, ktorý nadviazal na legendárnu trnavskú kaviareň z obdobia prvej republiky, priamo pod Mestskou vežou nájdete Hedon a za dobrým koláčom zájdite do ReBarbora. Určite by ste nemali vynechať kaviareň Oné, ktorú nájdete oproti Hlavnej stanici.

Dobroty pre každého

Program tohtoročného festivalu sľubuje symfóniu vnemov, a preto na Lovely Experiencie nesmú chýbať rôzne dobroty od výmyslu sveta. Na svoje si tak prídu vegetariáni, vegáni a pripravené budú aj bezlepkové jedlá. Gastronomické zážitky vás budú čakať aj na nádvorí v bistre Akadémia, v reštaurácii Apetito či Patriot.

Niečo na pamiatku

Pokiaľ Trnavu dobre nepoznáte alebo ju chcete ešte lepšie spoznať, navštívte Turistické informačné centrum. Otvorené je sedem dní v týždni, personál vám so všetkým pomôže a ochotne vám poradí. Navyše si môžete odniesť kúsok Trnavy, v podobe rôznych suvenírov, špeciálnej edície pohľadníc, tašiek z recyklovaného papiera či nových propagačných materiálov.

Viac informácií o multimediálnom festivale Lovely Experience nájdete:

http://bit.ly/2019LovelyExperience