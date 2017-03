Vedci objavili v Mósule zvyšky paláca asýrskeho kráľa Asarhaddona

Ohodnoť článok

(TASR) – Irackí archeológovia sa domnievajú, že tunely vyhĺbené militantami z extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) pod zničenou svätyňou v meste Mósul odkryli pozostatky paláca starovekého asýrskeho kráľa Asarhaddona, ktorý vládol v tejto oblasti približne pred 2700 rokmi.

Asýrske pozostatky

Ďžihádisti vyhodili danú svätyňu – hrobku biblického Jonáša – do povetria v roku 2014, po tom, ako sa zmocnili mesta. Do svahu kopca pod svätyňou začali kopať tunely, čo viedlo k danému objavu. Hlboko v tuneloch boli odhalené staroveké nápisy, ako aj kresby okrídlených býkov a levov, tvrdia vedci. Predpokladá sa, že militanti chodby nehĺbili so zámerom nájsť artefakty, ktoré by mohli ulúpiť. IS bol vytlačený z východnej časti Mósulu irackými vládnymi silami v januári, avšak boje o západný sektor mesta stále pokračujú. Asarhaddon vládol v Novoasýrskej ríši v siedmom storočí pred Kristom.

