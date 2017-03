15 vecí, ktoré ste nevedeli o seriáli Dva a pol chlapa

Ohodnoť článok

Od skončenia poslednej, 12-stej, série obľúbeného sitcomu ubehli dva roky. Za ten čas stihli na povrch vyplávať najrôznejšie zákulisné informácie.

Angusovi T. Jonesovi chýba herectvo

Predstaviteľ Jakea prevapil v roku 2012 svojich fanúšikov, keď oznámil, že sa mu nepáči smer, ktorý nabral príbeh jeho postavy v dospelosti. Seriál dokonca označil za odpad. Za všetko mohol jeho radikálny náboženský postoj. Tvorcovia sitcomu jeho postave dávali čoraz menší priestor, až ho úplne odpísali. Pri jej „oživení“ v poslednej časti sa však Angus priznal, že ho herectvo baví a chýba mu.

Jon Cryer je takmer úplne plešatý

Maskéri Dva a pol chlapa museli pred každým dielom na hercovu hlavu „nalepiť“ umelé vlasy. Kto by predsa pozeral reálny seriál, v ktorom sú muži plešatí? Nezmysel.

Mamu Harperovú pôvodne hrala iná herečka

V úvodnom diele seriálu hrala Alanovu a Charlieho mamu Blythe Dannerová. Tvorcom seriálu sa podľa všetkého nepáčilo, že chcela zasahovať do scenáru. Rolu napokon dostala Holland Taylorová a celá prvá časť sa natočila odznova.

Charlieho Sheena mal nahradiť Hugh Grant

Rátalo sa s ním asi dve hodiny. Britský herec sa však seriálu nechcel upísať dlhodobo, a tak zo spolupráce zišlo rovnako rýchlo, ako k nej prišlo.

Sheen aj Cryer spolu hrali už predtým

Konkrétne sa stretli vo filme Horúce strely, kultovej paródii na Top Gun, kde obaja hrali pilotov. Takmer si spolu zaúčinkovali aj v Kráske v ružovom, no Sheen svoju rolu nezískal.

Cryer uprednostnil rolu Alana pred Battlestar Galactica

V rovnakom čase bol na konkurze na oba seriály. Na rolu Alana musel prísť skúšať dvakrát, pretože jednému z producentov sa jeho prvý výkon nepáčil. Na druhý pokus však už presvedčil každého.

Jenny McCarthyovej sa nepáčilo Sheenovo (ne)informovanie o HIV

Po tom, ako sa Sheen priznal, že je HIV pozitívny, sa herečka nahnevala na neho i na tvorcov, že to neoznámili skôr. „Takže ja musím priznať aj herpes a on nemusí nikomu povedať, že má HIV?“ kritizovala McCarthyová dvojitý štandard. Tvorcovia následne vyhlásili, že Sheen sa infikoval až po opustení seriálu.

Berta mala byť cudzinka a nemala mať stálu rolu

Conchata Ferrellová, predstaviteľka Berty, prezradila, že keď na konkurze zbadala to množstvo uchádzačiek, rozhodla sa využiť svoju šancu naplno. Keď bola na rade, povedala Chuckovi Lorreovi: „Viem, že chcete niekoho s ruským či poľským prízvukom, a moja ruština je na tom celkom dobre. Ale skúšala som to a táto postava si vyžaduje vlastnú etnicitu. Je to žena z karavanu.“ Producentov rozosmiala a napokon si ich úplne získala.

Jon Cryer má bláznivú exmanželku

Po rozvode so Sarah Triggerovou a následnej verejnej bitke o deti získal Cryer ich väčšinovú, 96-percentnú starostlivosť. Možno sa to zdá byť voči matke kruté, ale opak je pravdou. V roku 2009 zavolal Triggerovej nový manžel políciu kvôli zraneniu ich syna. Policajti našli na jeho krku stopy po škrtení lanom a Triggerovú zatkli za týranie detí.

Sheen sa vyhrážal Ashtonovi Kutcherovi

Spočiatku sa zdalo, že je všetko v poriadku. No keď po pár rokoch začala sledovanosť seriálu klesať, Sheen na Twitteeri skritizoval Kutchera so slovami, aby prestal kaziť „jeho“ seriál. Kutcher mu odpovedal v show Jimmyho Kimmela: „Kámo, sklapni, doriti! Už toho mám dosť.“ Sheen sa nezaprel a na Twitteri opäť perlil: „Ešte raz mi povieš, aby som sklapol, a rok budeš jesť iba nemocničnú stravu.“

Sheen chcel trojku s Cryerovou priateľkou

Cryer si po rozvode našiel priateľku, ktorá mala spoločnú minulosť so Sheenom. Ten sa tváril, že ju nepozná, ale v súkromí Cryerovi prezradil, že s ňou pred rokmi chodil. Rozišiel sa s ňou, pretože nechcela do postele tretieho človeka. Zdá sa, že Charlieho postava v seriáli nie je úplne fiktívna…

Rodina Angusa T. Jonesa rada porušuje zákon

Eric Claypool, strýko mladého herca, si odpykáva 99-ročný trest za to, že inému mužovi zozadu prestrelil hlavu. Angusova mama zasa raz vytrhla z taxíka taxameter a následne päsťou udrela policajta do tváre. Po piatich rokoch ju zatkli znova. Tentoraz ju chytili v cudzom dome, ako si skúša majiteľove šortky. Problémom so zákonom sa nevyhol ani hercov otec. Raz ho zatkli za to, že z auta vytiahol a hodil na zem Carey Jonesovú.

Demi Moorová má rada mužov z Dva a pol chlapa

Manželstvo Demi s Ashtonom Kutcherom je každému dobre známe. Málokto však vie, že chvíľu chodila aj s Jonom Cryerom a dokonca bola zasnúbená s bratom Charlieho Sheena, Emiliom Estevezom.

Seriál sa mohol skončiť aj inak

Teda – trochu inak. Chuck Lorre chcel, aby Charlie zazvonil, potom sa otočil na kameru a začal bľabotať o nebezpečenstvách drogovej závislosti. Potom by dodal, že sa týkajú iba obyčajných ľudí a on mal od obyčajnosti veľmi ďaleko. Veď je predsa ninja bojovník z Marsu. Neporaziteľný. A až vtedy by naňho spadol klavír. Sheen to však odmietol. Prečo asi?

Charlie Sheen a Harperovci

Sheen navrhol, aby sa vo finále s Lorrom udobrili. Dokonca chcel spolupracovať na ďalšom seriáli s názvom Harperovci, ktorý by sa sústredil na Alanov a Charlieho život. Lorre jeho nápad odmietol, čo vôbec ne je prekvapujúce – celá posledná časť bola v podstate jedna dlhá urážka Charlieho Sheena. I keď niet pochýb o tom, že Sheen sa v rámci i mimo seriálu dopustil kadečoho, zdá sa, že ten, kto sa cez to napokon nedokázal preniesť, je Chuck Lorre.

Zdroj: herichest