Návšteva lekára v zahraničí má svoje pravidlá, ak chcete, aby vám ju poisťovňa preplatila

Ohodnoť článok

Cestovné poistenie sme už rozoberali. Ako to však prebieha vtedy, keď ho musíte naozaj využiť? Bohužiaľ, nikto si to neželá, no stať sa môže. Uzavretie cestovného poistenia je vlastnou zodpovednosťou pred vycestovaním do zahraničia. Ako však postupovať pri poistnej udalosti a ako od poisťovne dostať peniaze? Prečítajte si náš článok s praktickými tipmi a radami, na čo si dať pozor. Chráňte si svoje zdravie, no peniaze tiež.

Poistná udalosť nastáva v momente, keď utrpíte škodu, na ktorú ste poistení

Poistná udalosť nastáva vtedy, keď utrpíte škodu, na ktorú ste poistení. Cestovné poistenie zahŕňa viacero škôd ako napríklad strata batožiny, poistenie meškania lebo, návšteva lekára či zubára. Každá poisťovňa má svoje vlastné podmienky a preto vám vysoko odporúčame prečítať si ich pred tým, než podpíšete poistnú zmluvu, ktorá je záväzná. Tieto zmluvy sú niekedy nezrozumiteľné, preto sa vždy pýtajte poisťovne na všetko, čomu nechápete.

Príklad z praxe: Jana si uzatvorila celoročné cestovné poistenie s tým, že ho chce využívať jeden rok a potom poisťovňu zmeniť. Jana si však neprečítala poistnú zmluvu poriadne a nevedela o tom, že cestovné poistenie, ktoré uzatvorila sa jej po roku automaticky obnoví v prípade, že nepodá jeho výpoveď 6 týždňov pred ukončením. Jana bola potom veľmi prekvapená, keď sa v ďalšom roku dozvedela, že je opäť zmluvne poistená a musí si zaplatiť poistné na ďalší rok.

Ako postupovať u lekára v zahraničí za účelom preplatenia poisťovne?

V prípade, že musíte navštíviť lekára v zahraničí, bezodkladne o tom informujte svoju poisťovňu. Najlepšie ešte pred tým, než samotného lekára navštívite, no chápeme, že nie vždy to je možné. Najmä pri akútnych prípadoch.

Tip redakcie: Koncesionárske poplatky

V lekárskej správe, ktorú si musíte vypýtať pre svoju poisťovňu lekár stručne popíše ošetrenie, ktoré vám vykonal. Na základe tohto popisu poisťovňa usúdi, či máte nárok na preplatenie poistného alebo nie. Niekedy to však môže byť riskantné. Na Slovensku pred pár rokmi koloval príbeh Slováka, ktorý spadol zo skaly v Nepále. Lekár ho ošetril, no do správy napísal, že išlo o pokus o samovraždu. S takouto informáciou poisťovňa Slovákovi nič nepreplatila.

Príklad z praxe: Michal navštívil v Kuala Lumpur zubára, keďže sa mu zapálil zub. Rozhodol sa pre súkromnú kliniku, ktorá je však drahšia. Nevadilo mu to, lebo jeho poisťovňa nešpecifikovala, či musí navštíviť štátnu alebo súkromnú kliniku. Za ošetrenie zubu zaplatil a od lekára si vypýtal potvrdenie v angličtine, ktoré poslal svojej poisťovni. Po odrátaní spolúčasti mu poisťovňa poslala na základe poistnej zmluvy jeho peniaze naspäť.

Zásady návštevy lekára v zahraničí