Junckera brexit zarmútil, Tajani varoval Londýn pred jednostrannými krokmi

(TASR) – Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyjadril “hlboký smútok” nad dnešným oficiálnym oznámením Spojeného kráľovstva o odchode z EÚ.

Tajani varuje Britániu

Podľa spravodajskej stanice BBC Juncker počas návštevy Malty uviedol, že EÚ sformuluje svoju odpoveď a prístup k rokovaniam na aprílovom summite. Na otázku, či ho znepokojuje snaha Londýna o kompromis medzi obchodom a bezpečnosťou, odpovedal, že oba faktory treba vziať do úvahy. Šéf Európskeho parlamentu Antonio Tajani podľa agentúry AP varoval Britániu pred prijatím jednostranných krokov, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonmi EÚ, ešte predtým, než Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie. Británia musí podľa Tajaniho “plne rešpektovať svoje zmluvné záväzky do úplne posledného dňa členstva” v EÚ. “Jednostranné rozhodnutia postihujúce práva občanov EÚ ešte pred odchodom Británie by boli v rozpore so zmluvami, a teda nezákonné,” zdôraznil šéf Európskeho parlamentu.

