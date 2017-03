19 faktov o Hollywoode, ktoré ste možno netušili. Posledný vám vyčarí úsmev

Ohodnoť článok

Nie je veľa ľudí, ktorí by nesúhlasili s tvrdením, že veľká časť populárnej kultúry bola a neustále je ovplyvnená históriou Hollywoodu a jeho filmami, a to či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.

V mnohých prípadoch, Hollywood vychovával mladú generáciu a prerozprával jej farbisté príbehy, na ktoré ľudia buď zabudli, alebo boli popisované len v histórii vysokoškolských učebníc alebo literárnych kurzov. Vďaka filmom sme mohli znovu zažiť bitku pri Termopylách medzi Peržanmi a Grékmi alebo sme mohli sledovať osud známych vynálezcov. Hollywood tak jednoznačne ovplyvňuje náš pohľad na niektoré historické a súčasné udalosti. Hollywood je však aj svetom fantázie. Aj tie najšialenejšie predstavy sa môžu stať skutočnosťou a my sa môžeme pozrieť do budúcnosti či fiktívnych svetov Pána prsteňov a pod. A keď už vravíme o továrni na sny, tak sa poďme rovno pozrieť na niekoľko zaujímavých faktov z jej histórie, ktoré nám aspoň kúsok poodhalia dvere do zákulisia toho magického sveta.

