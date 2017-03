Spoznajte nového virtuálneho asistenta v Galaxy S8. Máme sa na čo tešiť

Ohodnoť článok

Nadšenci smartfónov počítajú posledné hodiny kedy nám kórejská spoločnosť predstaví svoj nový Samsung Galaxy S8, ktorý je možno najočakávanejším smartfónom tohto roku. Čo je už však isté je to, že s novým telefónom príde aj nový virtuálny asistent. Áno, Bixby je skutočnosťou, a je pripravený, aby váš nový Samsung bol ešte o čosi viac múdrejší než kedykoľvek predtým, a to vo veľmi blízkej budúcnosti. V poslednej tlačovej správe, nám Samsung podal zopár reálnejších náznakov, ako by mal nový virtuálny asistent vyzerať, a ako by sa mal odlišovať od svojich hlavných konkurentov ako je Siri alebo Alexa.

Bixby, lepší než konkurencia

Podľa spoločnosti Samsung, sa bude Bixby odlišovať od klasických AI asistentov v troch hlavných kategóriách: úplnosťou, v povedomí o kontexte a kognitívnou toleranciou. Všetky tieto tri funkcie sú navrhnuté tak, aby ste pri rozhovore s Bixbym necítili žiadnu neprirodzenosť či ostrú vyhranenosť umelej inteligencie čo môžeme badať u iných virtuálnych asistentov. V podstate by ste nemali pociťovať, že hovoríte so strojom. Či to bude naozaj tak sa čoskoro dozvieme.

Spoločnosť tvrdí, že Bixby bude schopný zvládnuť prakticky akúkoľvek virtuálnu úlohu, ktorú si bude aplikácia vo vašom zariadení vyžadovať. Jednoducho všetko čo ste doteraz robievali na smartfóne prstami budete teraz môcť ovládať len za pomoci vášho hlasu. K tomu vám pomôže práve jeho schopnosť povedomia o kontexte. Bixby vám tak bude schopný prepínať medzi dotykovými ovládacími prvkami a hlasovým ovládaním zariadenia v najväčšej hladkosti bez akéhokoľvek zaváhania. Napríklad, môžete otvoriť aplikáciu Kontakty za pomoci prstov a následne použiť Bixbyho, aby uskutočnil hovor, alebo môžete začať písať textovú správu a dokončite ju za pomoci Bixbyho len svojim hlasom.

A na záver, vďaka Bixbyho kognitívnej tolerancii môžete používať váš smartfón alebo tablet, bez toho, aby ste si museli pamätať špecifické hlasové povely, tak ako je tomu pri iných virtuálnych asistentoch. Podľa spoločnosti Samsung, bude Bixby dostatočne pokročilý, aby “pochopil príkazy s neúplnými informáciami,” čo znamená, že by ste ho mali byť schopní použiť na otvorenie e-mailu, bez ohľadu na to čo si “oficiálny” hlasový príkaz vyžaduje.

Prídu nové aplikácie pre Bixbyho?

Samsung tiež naznačila špeciálnu schopnosť Galaxy S8 spolu s Bixbym, ktorá vám umožní vykonať hlasové príkazy okamžite, a to aj bez nutnosti odomknutia telefónu alebo ručného otvárania aplikácií.

Galaxy S8 príde zatiaľ len s niekoľkými hotovými aplikáciami, ktoré sú určené pre Bixbyho a zatiaľ nie je jasné o aké aplikácie sa jedná. Spoločnosť Samsung však razom dodáva, že zoznam Bixby-aplikácií sa bude postupne rozširovať v priebehu niekoľkých mesiacov. Rovnako dodala, že k vývoju budú mať prístup aj vývojári tretích strán čím sa urýchli vznik a rozšírenie aplikácií, ktoré bude Bixby podporovať.

Bixby by si mal podľa plánu nájsť cestu do všetkých zariadení od spoločnosti Samsung, čo znamená, že ním budete môcť ovládať všetko od klimatizácie, televízie, chladničky až po iné smart technológie, a to všetko za pomoci jediného asistenta vo vašom smartfóne. Postačí len aby mali tieto zariadenia stály prístup na internet a možnosť hlasového ovládania a zázraky sa môžu začať. Tak ako? Tešíte sa na príchod novej vlajkovej lode Samsung Galaxy S8 rovnako ako my?