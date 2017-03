Ear-Gasmic „The Power Of Nature Edition“ prináša VINI VICI

Ohodnoť článok

Eargasmic party

19.5.2017 prinesie trancová klubová akcia Ear-Gasmic svoju prvú veľkú edíciu, ktorá sa tentokrát presúva do väčších priestorov a to priamo do bratislavského Ateliéru Babylon. Podtitul „The Power Of Nature Edition“ prezrádza, že párty bude tematicky ladená do jednotlivých prírodných živlov planéty Zem, ktorými vás akcia počas noci prevedie prostredníctvom na mieru pripravených vizualizácii a intier. Akcia Ear-Gasmic tu zároveň oslávi svoje už 8. narodeniny, takže sa pripravte na poriadny žúr!

Ako headliner sa po prvýkrát na Slovensku predstaví aktuálne najpopulárnejší psy-trance projekt vo svete, VINI VICI z Izraela. Projekt VINI VICI sa skladá z dvojice známych a skúsených producentov elektronickej hudby Aviram Saharai & Matan Kadosh. V rámci tejto veľkolepej slovenskej premiéry sa tak pripravte na poriadne energickú nálož hudby, ktorá vás určite nenechá chladnými.

Headlinerovi bude ďalej sekundovať domáci ReOrder, ktorý je vo svete čoraz viac obľúbený a žiadaný. Dôkazom o jeho úspechoch značí aj prebojovanie sa do legendárného line-upu najväčšieho festivalu Tomorrowland 2017, kde si historicky ako prvý slovák zahrá priamo na stagi Trance Energy.

Line-up doplní talentovaný Dreamseekers z Českej republiky, ktorý na Slovensku vystúpi po prvýkrát.

Zvyšok line-upu bude patriť rezidentným Ear-Gasmic DJom ako sú Unbeat & Zolike a Kristy Jay spolu s austránčankou Janina T, ktoré vystúpia v rámci ich spoločného projektu JAK.

Projekt JAK nedávno taktiež vydali svoj prvý spoločný track nazvaný PLUR a do sveta bol vypustený kompletne zdarma, takže si ho môžete stiahnu. Rozhodne stojí za vypočutie.

Vstupné vo výške 16 € si aktuálne môžete zakúpiť v predpredaji v predajnej sieti Ticketportal. Cena vstupného sa bude postupne zvyšovať. Preto ak plánujete prísť, môžete sa pridať aj do samotnej udalosti na facebooku, kde sa priebežne dozviete ďalšie informácie medzi prvými: https://www.facebook.com/ events /1110470989048237

Záverečné informácie k akcii spolu s presným timetable DJov vám prinesieme v našej finálnej newske v priebehu mája.