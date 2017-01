Severokórejská elita sa obracia proti svojmu lídrovi Kimovi

Ohodnoť článok

Podľa slov bývalého zástupcu severokórejského veľvyslanca, ktoré vyslovil oficiálne v stredu v Londýne, vyjadruje elita Severnej Kórey otvorene nespokojnosť s mladým lídrom Kim Jong Unom a jeho vládou. Do izolovanej krajiny totiž preniká čoraz viac informácií z vonkajšieho sveta.

Kim sa odcudzil svojmu režimu

Thae Yong Ho prebehol v auguste minulého roku do Južnej Kórey a od decembra roku 2016 sa vyjadruje v médiách a televíznych reláciách na tému svojho prebehnutia do Soulu či života v pozícii severokórejského diplomatického zástupcu.

„Keď sa Kim Jong Un dostal po prvý raz k moci, dúfal som, že bude robiť rozumné a racionálne rozhodnutia, aby ochránil Severnú Kóreu od chudoby. Veľmi skoro som však stratil nádej pri pohľade na jeho prečisťovanie úradníkov bez korektných dôvodov,“ povedal Thae počas svojej prvej tlačovej konferencie so zahraničnými médiami túto stredu.

„Hlboký nesúhlas a kritika, ktoré boli donedávna nemysliteľné, sa objavujú čoraz častejšie,“ tvrdí Thae, ktorý hovorí plynulou angličtinou s britským prízvukom. „Na Severnú Kóreu treba nastriekať benzín a nechať Severokórejčanov, aby ho zapálili.“

54-ročný Thae verejne vyhlásil, že nespokojnosť s vládou Kim Jong Una ho podnietila k úteku zo svojej pozície. Dvaja synovia vo vysokoškolskom veku a jeho manželka, ktorí s ním žijú v Londýne, prebehli tiež.

Severná a Južná Kórea sú technicky stále vo vojne, pretože ich konflikt z rokov 1950-53 sa skončil dočasným prímerím, nie mierovou zmluvou. Sever, na ktorý uvalila OSN sankcie v súvislosti s nukleárnymi a raketovými programami, sa pravidelne vyhráža, že zničí Juh aj jeho hlavného spojenca, teda Spojené štáty.

Ak je to s náladami vrchnosti v Severnej Kórey

Thae je najvyšší predstaviteľ, ktorý utiekol zo Severnej Kórey a vstúpil do verejného života v Južnej Kórey, odkedy v roku 1997 prebehol Hwang Jang Yop. Ten bol hlavný mozog vládnucej ideológie na Severe, nazvanej ču-čche, ktorá spája prvky marxizmu a extrémneho nacionalizmu.

Dnešný systém v Severnej Kórei už „nemá nič spoločné s pravým komunizmom,“ tvrdí Thae a dodáva, že vládnuca elita, ku ktorej patrí aj on, sledovala s veľkým znepokojením, keď krajiny ako Kambodža, Vietnam či bývalý Sovietsky zväz prijímali ekonomické a sociálne reformy. Podľa Thaeových slov čaká v Európe oveľa viac severokórejských diplomatov, aby mohli prebehnúť do Južnej Kórei.

Severná Kórea navonok stále vyhlasuje, že ostáva verná sovietskemu modelu centrálneho plánovaného hospodárstva, no pre bežných ľudí poskytujú prosperujúce neoficiálne trhy a obchodovanie z ruky do ruky zdroj potravy a peňazí už dlhé roky. Absolútne prijatie týchto reforiem by podľa Thaea znamenalo koniec vlády Kim Jong Una. Na otázku, či by mohol namiesto neho viesť krajinu brat Kim Jong Una, teda Kim Jong Chol, zareagoval pre Reuters Thae skepticky. „Kim Jong Chol sa nezaujíma o politiku. Jeho svetom je hudba,“ odvetil Thae. „Zaujíma ho iba Eric Clapton. Keby bol bežným človekom, som presvedčený, že by z neho bol výborný profesionálny gitarista.“

