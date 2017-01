Trump vie ako zaplatiť múr medzi USA s Mexikom

Ohodnoť článok

USA: Trump navrhuje financovanie hraničného múru zdanením dovozu z Mexika

(TASR) – Americký prezident Donald Trump navrhuje uvalenie 20-percentnej dane na dovoz tovaru z Mexika, z ktorej by sa zaplatila výstavba plánovanej bariéry na južnej hranici USA.

Amerika chce zdaniť dovoz Mexika

Trump podľa hovorcu Bieleho domu Seana Spicera diskutoval o tejto myšlienke s lídrami v Kongrese a chce takéto opatrenia zaradiť do balíka návrhov komplexnej daňovej reformy. Spicer hovoril s novinármi na palube prezidentského lietadla Air Force One, keď sa Trump vracal späť do Washingtonu z Filadelfie, kde sa republikánski kongresmani zišli na výročnom stretnutí zameranom na koordináciu svojej legislatívnej stratégie. Zdanenie dovozu z Mexika by podľa neho prinieslo desať miliárd dolárov ročne a teda “ľahko zaplatilo za múr” na hranici s touto krajinou. Spicer dodal, že rozhovory so zákonodarcami pokračujú, cieľom je postarať sa o to, aby bol tento plán “urobený správne”. Zdôraznil však, že “jasne zabezpečuje financovanie” plánovaného múru.

