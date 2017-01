Pozrite si päť dokonalých spální, ktoré vyrazili našej redakcii dych

Ohodnoť článok

Najkrajšie spálne na svete sú tie, v ktorých sa najlepšie spí. Spálňa je miestom, kde trávime osem až desať hodín denne a pre to je dôležitou súčasťou nášho bývania. Predsa len, všimli ste si niekedy, koľko priestoru je venovanému posteliam, spálňam či vankúšom v nákupných domoch s nábytkom? Pohodlná posteľ už dávno nie je všetko. Záleží na výhľade, farebnom zladení a niektorí si radi zariadia svoju spálňu aj podľa feng šuej. Týchto päť spální však vyrazilo našej redakcii dych. Pozrite sa na ne. My sa tam už vidíme.

1

Príjemne zariadená spálňa (alebo skôr študentská izba) v svetlých farbách. Páči sa nám najmä svetlo hnedá, drevená podlaha v kontraste s bielym nábytkom. Ako čerešničku na torte celé zariadenie dopĺňa čierna stolička ideálna pre študentský bordel. Na zemi vidíme koberec z kravskej kože, ktorý dodáva celej študentskej izbe nádych luxusu. Čo na to poviete, dobré miesto pre štúdiu, nie?

2

Mahaógnová až tmavohnedá farba steny pôsobí naozaj veľmi upokojujúco, čo je presne to, čo od spálne očakávame. Ak zladíte svoje posteľné prádlo s farbou steny v spálni, máte vyhrané. Dojem luxusu, elegancie a vysokého životného štýlu dopĺňa aj krištáľová lampa a biele ruže vo váze. Zrkadlá v spálni pôsobia naozaj veľmi dobre z dvoch dôvodov. Opticky zväčšujú priestor a pomáhajú sexuálnemu životu (pre tých menej hanblivých).

3

Toto je jednoznačne náš favorit. Spáľňa s nádychom hotelovej izby uprostred hôr pôsobí naozaj vynikajúco. Z fotografie vieme vyčítať, že architekt, ktorý túto spálňu navrhoval sa dokonale vyhral s priestorom. Fotografia je odfotená z hornej časti izby, ktorá je príkladom rozumného uvažovania nad priestorom. Rebrík tu pôsobí naozaj veľmi efektne. Oceňujeme výber záclon, ktoré sú priam extravagantné. Je veľmi málo druhov priestoru, do ktorého by sa podobné záclony s nádychom socializmu hodili, no tejto horskej spálni len pomohli.

4

Digitálna vizualizácia priestrannej spálne od architekta pôsobí naozaj veľmi efektne. Dávame vám do pozornosti najmä moderný luster, ktorý tradične vyzerajúcej spálni dáva futuristický nádych. Architekt vo vizualizácii kombinuje klasické prvky s moderými a ide mu to veľmi dobre. Oceňujeme najmä výber čierno-bieleho obrazu, ktorý perfektne zapadá do interiéru spálne. Avšak, nevidíme praktické využitie šachovnice, nakoľko by sa malo v spálni odpočívať a nie hrať hry.

5

Extravagancii sa tu hranice nekládli. Spálňa, ktorá sa nemusí páčiť každému si však určite nájde skupinku svojich fanúšikov. Opäť by sme upriamili pozornosť na luster, ktorý je naozaj dizajnový a do návrhu spálne zapadá priam geniálne. Nehádali by sme sa, ak by nám architekt povedal, že bol vyrobený na mieru.