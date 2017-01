Konečne sme sa dočkali nominácií na Oscara. Kto je na tom najlepšie

Ohodnoť článok

Konečne sme sa dočkali nominácií na Oscara. Filmová akadémia včera oznámila, ktoré filmy uplynulého roka sa budú uchádzať o prestížne ocenenie.

Nomináciam vládne La La Land

Tento rok bude v znamení muzikálu. La La Land žne úspechy všade kam príde a odzrkadlilo sa to ja v počte nominácií. Celkovo ich nazbieral 14 a počtom sa zaradil k takým filmom ako Titanic či Všetko o Eve. Sekundovať mu budú dráma Moonlight zobrazujúca prierez životom drogovo závislého muža, vojnový Hacksaw Ridge pod režisérskou taktovkou Mela Gibsona, rodinná melodráma Manchester by The Sea s Casey Affleckom v hlavnej úlohe alebo dráma Lion zobrazujúca osudy indického adaptovaného chlapca, ktorý sa vydá hľadať svoju rodinu.

Herecké nominácie

Tento filmový rok je rokom silných ľudských osudov. Postavy, ktoré herci stvárnili si museli prejsť ťažkými chvíľami, ktoré odzrkadľujú silu ľudského ducha. Mnohé filmy sú stvárnením skutočných príbehov.

V nomináciách na hlavnú ženskú rolu budu spoločný boj zvádzať Natalia Portman, ktorá stvárnila ikonickú postavu Jackie Kennedyovej, čarovná Emma Stone za svoju rolu v muzikály La La Land, Ruth Negga za tematicky citlivý príbeh Loving, Isabelle Huppert za film Elle od holandského podivína Verhoevena a Oscar by nebol asi Oscarom keby sa medzi nominovanými neukázala aj Meryl Streep. Veľkým prekvapením je to, že bez nominácie zostala Amy Adams, ktorá by si za dlhoročné kvalitné výkony určite jednu zlatú sošku zaslúžila.

V mužských kategóriach zvedú spoločný boj Casey Affleck (Manchester by the Sea), ktorý je považovaný za najväčšieho favorita, Ryan Gosling (La La Land) dopĺňajúci nadvládu La La Landu, Andrew Garfield za presvedčivé stvárnenie vo filme Hacksaw Ridge, starý harcovník Denzel Washington (Fences) a celkom prekvapivo aj Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Ocenenia pre režisérov

Ako sa dalo čakať, hlavným želiezkom pre tohtoročné ceny bude Damien Chazelle, ktorý po minulom Whiplashu prišiel znova s nadupaným La La Landom plným hudby. O sošku však zabojuje aj ambiciózny Barry Jenkins, tvorca Moonlightu, spolu s novou hviezdou medzi režisérmi Denisom Villeneuveaom(Arrival) či s vracajúcim sa Melom Gibsonom (Hacksaw Ridge) a Kennethom Lonerganom (Manchester by The Sea).

Slávnostný ceremoniál nás čaká v nedeľu 26. februára a celým programom nás prevedie Jimmy Kimmel. Takže tento rok by sme sa mali pripraviť na napínavé a zábavné divadlo.

Pozrite si zoznam všetkých kategórii:

Najlepší film

Fences

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

Hell or High Water

La la Land

Lion

Miesto pri mori

Moonlight

Arrival

Skrytá čísla

Réžia

Mel Gibson (Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinov)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Miesto pri mori)

Barry Jenkins (Moonlight)

Denis Villeneuve (Arrival)

Herec v hlavnej úlohe

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinov)

Ryan Gosling (La La Land)

Casey Affleck (Miesto pri mori)

Viggo Mortensen (Toto je náš svet)

Herečka v hlavnej úlohe

Meryl Streep (Božská Florence)

Isabelle Huppert (Elle)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Ruth Negga (Loving)

Herec vo vedľajšej úlohe

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Dev Patel (Lion)

Lucas Hedges (Miesto pri mori)

Mahershala Ali (Moonlight)

Michael Shannon (Nočné zvieratá)

Herečka vo vedľajšej úlohe

Viola Davis (Fences)

Nicole Kidman (Lion)

Michelle Williams (Miesto pri mori)

Naomie Harris (Moonlight)

Octavia Spencer (Skrytá čísla)

Cudzojazyčný film

Klient

Muž menom Ove

Tanna

Toni Erdmann

Under sandet

Pôvodný scenár

Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos (Homár)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Miesto pri mori)

Mike Mills (20th Century Women)

Adaptovaný scenár

August Wilson (Fences)

Luke Davis (Lion)

Barry Jenkins (Moonlight)

Eric Heisserer (Arrival)

Theodore Melfi, Allison Schroeder (Skrytá čísla)

Kamera

Linus Sandgren (La La Land)

Greig Fraser (Lion)

Rodrigo Prieto (Mlčanie)

James Laxton (Moonlight)

Bradford Young (Arrival)

Strih

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

Hell or High Water

La la Land

Moonlight

Arrival

Hudba

Mica Levi (Jackie)

Justin Hurwitz (La La Land)

Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran (Lion)

Nicholas Britell (Moonlight)

Thomas Newman (Pasažieri)

Pieseň

Jim: The James Foley Story (The Empty Chair)

La la Land (Audition (The Fools Who Dream)

La la Land (City Of Stars)

Odvážna Vaiano: Legenda o konci sveta (How Far I’LL Go)

Trollovia (Can not Stop The Feeling)

Animovaný film

Červená korytnačka

Kubo a čarovný meč

Môj život Cuketky

Odvážna Vaiano: Legenda o konci sveta

Zootropolis: Mesto zvierat

Výprava

Ave, Caesar!

Fantastické zvery a ich výskyt

La la Land

Pasažieri

Arrival

Kostýmy

Božská Florence

Fantastické zvery a ich výskyt

jackie

La la Land

Spojenci

Makeup

Muž menom Ove

Samovražedný oddiel

Star Trek: Do neznáma

Mix zvuku

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

La la Land

Arrival

Rogue One: Star Wars Story

13 hodín: Tajní vojaci z Benghází

Strih zvuku

Deepwater Horizon: More v plameňoch

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

La la Land

Arrival

Sully: Zázrak na rieke Hudson

Vizuálne efekty

Deepwater Horizon: More v plameňoch

Doctor Strange

Kniha džunglí

Kubo a čarovný meč

Rogue One: Star Wars Story

Krátkometrážny animovaný film

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Vtáčatko

Krátkometrážny hraný film

Ennemis intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Školský zbor

Timecode

Celovečerný dokument

Animovaný život

Fuocoammare (Požiar na mori)

I Am Not Your Negro

O.J .: Made in America (TV seriál)

13th

Krátkometrážny dokument

Extremis

Joe ‘s Violin

The White Helmets

Watan: My Homeland

4.1 Miles