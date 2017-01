Ohodnoť článok

Tento rok nám prinesie množstvo zaujímavých filmových noviniek. Už tradične sa v prvých mesiacoch do našich kín dostanú premiéry filmov, ktoré ašpirujú na Oscara. V 2017-tom sa však dočkáme aj niekoľkých pokračovaní, dnes už kultových príbehov. Veľkofilmy, nezávislé snímky či drámy s kvalitným hereckým obsadením, to všetko a ešte viac sľubuje rok 2017. Vybrali sme pre vás 10 filmov, na ktoré už nedočkavo čakajú všetci fanúšikovia.

Oscarovi adepti:

Miesto pri mori ( Premiéra: 09.02.2017)

Film rozpráva príbeh Lee Chandlera, ktorý s prekvapením zisťuje, že po smrti svojho brata bol určený ako opatrovník svojho pubertálneho synovca Patricka. Lee opúšťa svoje súčasné zamestnanie naplnený obavami a vracia sa pracovať do rodnej dediny Manchester by the Sea. Musí sa vyrovnať s minulosťou a naučiť sa, ako sa postarať o svojho synovca. Rodinná dráma sľubuje silný príbeh o hľadaní, zodpovednosti a zmierení sa so životom. V hlavných úlohách sa nám predstavia Casey Affleck a Michelle Williams.

Jackie (Premiéra: 16.02.2017 )

Dráma Jackie zobrazuje intímny portrét jednej s najväčších ikon Ameriky. Sleduje totiž životný príbeh prvej dámy Jackie Kennedyovej bezprostredne po smrti jej manžela. Civilný a miestami niekedy až dokumentárny štýl čilského režiséra Larraína sľubuje, že sa nám dostane iný pohľad na svetové dejiny než sme zvyknutý od amerických tvorcov. Hlbokú sondu do duše ženy, ktorá prišla o manžela a musí zostať pred celým svetom silná, brilantne stvárnila Natalie Portman. Nedivili by sme sa, ak by si tento rok odniesla už druhého Oscara.

Zakladateľ ( Premiéra: 26.01.2017)

Pravdivý príbeh muža, ktorý nasledoval americký sen a založil kult konzumného sveta- Mc Donalds. Táto značka rýchleho občerstvenia definuje americkú kultúru a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Bude zaujímavé sledovať či si tento film nájde miesto v srdciach filmovej akadémie. Jedno je však isté, svojou témou vyvolal riadny rozruch. V hlavnej úlohe sa predstaví Michael Keaton, ktorý si možno tento rok už konečne odnesie Oscara.

Ploty

Príbeh dvoch generácií, ktoré majú odlišný pohľad na svet. Otec, pracujúci a žijúci celý život na jednom mieste je postavený pred svojho syna, ktorý chce odísť a nasledovať svoj sen. Ploty mapujú večný boj medzi zodpovednosťou za rodinu a mladíckymi snami. Dokážu si nájsť tieto dva svety svoju cestu? Najhoršie ploty sú niekedy tie, ktoré si postavíme okolo seba. V hereckej a režisérskej úlohe sa nám predstaví Denzel Washington spolu s Violou Davis.

Loving

Film sleduje manželstvo mladej Afroameričanky a belocha, ktorí sú obvinení z porušenia rasových zákonov. Po vyhostení v roku 1958 žalujú štát Virgínia čo vedie k veľkým súdnym procesom. V popredí týchto okolností však môžeme sledovať jemný a ľudský príbeh dvoch milujúcich sa ľudí, ktorí sú ochotní za svoju lásku bojovať aj napriek predsudkom spoločnosti. Film Loving ponúka citlivú tému a my nepochybujeme, že si z tohtoročných Oscarov odnesie nejaké to ocenenie.

Kulty

V roku 2017 sa dočkáme aj pokračovania alebo znovu-oživenia niektorých kultových filmov.

Votrelec: Covenant (Premiéra: 18.05.2017)

Fanúšikovia sa konečne dočkajú nového Votrelca. Podľa slov Ridleya Scotta však nepôjde o pokračovanie, ale o prvú časť novej trilógie. Na scéne sa tak objaví nová Ripleyová. Uvidíme či nové oživenie tejto kultovej série dopadne dobre. Triler sľubuje krvavý príbeh, ktorý sa však nebude veľmi líšiť o pôvodnej prvej časti. Ak by to bola katastrofa a všetci fanúšikovia by kričali od zlosti, tak si pamätajte- vo vesmíre váš krik nikto nepočuje.

Blade Runner 2049 (Premiéra: 05.10.2017)

Kultový Blade Runner sa po niekoľkých rokoch dočká plnohodnotného pokračovania. Z obsahu filmu zatiaľ vieme len málo. Dôstojník K odhaľuje tajomstvo, ktoré by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky pre zvyšok ľudstva. Vydá sa preto hľadať už 30 rokov nezvestného Ricka Deckarda. Film ma vo svojich rukách kanadský režisér Denis Villeneuve, ktorý natočil minuloročný hit Arrival. Prvé zábery vyzerajú naozaj sľubne.

Hviezdne vojny: Epizóda VIII (Premiéra: 14.12.2017)

Ohlásenie pokračovania Star Wars pred niekoľkými rokmi vyvolalo hotové šialenstvo. Musíme úprimne povedať, že Star Wars VII sa naozaj podarili a perfektne nadviazali na to, kde ich tvorcovia pred 40 rokmi skončili. O to viac sme nedočkaví kedy príde ďalšie pokračovanie. Ako už býva zvykom, obsah filmu je pod prísnym embargom a my sa len môžeme domnievať čo nová časť prinesie. Bezpochyby však pôjde o ďalší trhák.

Veľkofilmy

Strážcovia Galaxie Vol. 2 (Premiéra: 04.05.2017)

Partička uletených superhrdinov nás pri svojej prvej jazde poriadne prekvapila. Tentokrát sa musia naučiť spolužitiu, aby odhalili veľké tajomstvo Star Lordových rodičov. Vesmírne šialenstvo s originálnym humorom a neopakovateľnými postavami môže začať.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ( Premiéra: 25.05.2017)

Už piate veľkolepé dobrodružstvo kapitána Jacka Sparrowa a jeho kumpánov nás zavedie do temných vôd, v ktorých sa musí stretnúť s kapitánom Salazarom. Ten utiekol z Bermudského trojuholníka a je rozhodnutý zabiť všetkých pirátov. Jedinou záchranou je Posiedonov trojzubec. V hlavných úlohách sa nám opäť predstavia Johnny Depp a Orlando Bloom.