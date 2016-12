Ohodnoť článok

Tento rok sme mali možnosť vidieť viaceré zaujímavé filmy. Niektoré prekvapili ,a niektoré zas sklamali. Leonardo sa konečne dočkal vytúženého Oscara, začala nová séria zo sveta Harryho Pottera a Hviezdne vojny predstavili ďalší príbeh. Tradične sme sa mohli tešiť na filmové festivaly v Cannes, Berlíne či Benátkach kde nám predstavili kvalitnú európsku tvorbu. My vám prinášame 5 najlepších filmov, ktoré sa dostali do kín tento rok. Do zoznamu sa zmestili kultové pokračovania či nezávislé chuťovky.

Paterson

Tento rok predstavil svoj nový film aj otec nezávislého filmu Jim Jarmusch. Každý kto pozná jeho tvorbu vie, že jeho filmy sú plné neznesiteľnej ľahkosti bytia, doplnené skvelou hudbou. A presne to ponúka aj Paterson. Príbeh autobusového šoféra/básnika je príjemným príbehom človeka, ktorý nachádza krásu v každodennosti. Jemný, ľudský a v istej miere melancholický príbeh vás nabije pozitívnou energiou.

Toni Erdman

Tento rok asi žiaden film nevyvolal taký veľký rozruch ako nemecký film Toni Erdman, a právom. Život starého učiteľa Winfrieda Conradiho plynie v rutine, ktorú občas poruší pubertálna vášeň – prezliekanie sa do komických prevlekov. Uvedomí si však, že jediné čo je preňho dôležité je jeho dcéra, ktorá prepadla práci. Je tu však problém, sú si vzájomne cudzí. Aby napravil vzťahy s dcérou zrodí sa životný kouč – nemecký ambasádor Toni Erdmann, tragikomická postavička, ktorá sa začne pliesť do života zaneprázdnenej ženy. Tento tragikomický film srší vtipom a je emocionálne úprimným príbehom o zblížení otca a dcéry. Pri jeho sledovaní sa vám budú miešať slzy šťastia so slzami smútku.

Prvý kontakt/ Arrival

Tak tento film prišiel ako blesk z jasného neba. Predtým než Denise Villeneue prinesie do kín pokračovanie Blade Runnera, nám naservíroval neobvyklé sci-fi, ktoré oslovilo mnohých fanúšikov. Ak čakáte komerčný veľkofilm, tak budete sklamaní. Príbeh sleduje osud profesorky lingvistiky, ktorá má rozlúštiť jazyk mimozemšťanov, ktorí pristáli so svojimi loďami po celej planéte. Tajomno a filozofické rozjímanie dopĺňa skvelá atmosféra. Konečne sci-fi, ktoré dokáže pohltiť divákov. Prvý kontakt je jednoznačne filmom, ktorý si zaslúži vašu pozornosť.

Rogue One: A Star Wars Story

Zakaždým keď majú predstaviť nový film s tematikou Hviezdnych vojen je to veľká udalosť. Nebolo tomu inak ani pri Rouge One. Spočiatku vládli obavy ako dokážu tvorcovia nadviazať na pôvodnú sériu, ale výsledok bol viac než sme čakali. Príbeh povstalcov, ktorí ukradnú plány k Hviezde smrti bol prešpikovaný parádnou akciou. V celom filme nebolo žiadne hluché miesto a divákovi sa dostalo plnohodnotného pokračovania tejto kultovej ságy. Samozrejme, nie je to Bergman či Fellini, ale to od neho ani nikto nečaká. Práve naopak, prináša všetko čo milovník sci-fi môže čakať.

La La Land

Na konci roka sa do kín dostala hollywoodska romanca. Muzikál La La Land je poctou zlatému veku filmu v Hollywoode. Nádherná hudba, perfektný vizuál a výborné herecké duo sú hlavné kvality, ktoré robia zo sledovania tohto filmu skutočný zážitok. Príbeh lásky a sklamania doprevádzaný skvelými tanečnými číslami má v sebe naozajstné čaro starých čias. Milovníci nostalgie budú tento film milovať. Kvalitné formálne prevedenie filmu len potvrdilo, že režisér Damien Chazelle je skutočným majstrom.