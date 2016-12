Recenzia: Rogue One: A Star Wars Story

Ohodnoť článok

Minulý týždeň mal premiéru Rogue One: A Star Wars Story, ktorý naštartoval novú sériu samostatných filmov patriacich do univerza Hviezdnych vojen. Fanúšikovia, ktorí nedočkavo vyčkávajú na novú časť tejto kultovej série, si tak mohli aspoň kúsok zmierniť svoju nedočkavosť. Keďže ide o prvý film, ktorý nie je priamym pokračovaním Hviezdnych vojen, diváci nevedeli čo od neho môžu očakávať. Po jeho zahliadnutí však môžeme povedať, že novú sériu naštartoval naozaj vo veľkom štýle.

Tip redakcie: 5 druhov “iných” dovoleniek, ktoré musíte zažiť

Impérium buduje Hviezdu smrti

Dej filmu je časovo zasadený do obdobia medzi treťou a štvrtou časťou pôvodnej série. Vesmír bez rytierov Jedi ovláda cisár a jeho nasledovník Darth Vader. Impérium práve dokončuje svoju najničivejšiu zbraň, Hviezdu smrti. Na odpor sa im však postavila Aliancia rebelov. Toto pozadie filmu je nám už veľmi dobre známe z predchádzajúcich častí a nová séria na ne perfektne nadväzuje.

Príbeh Jyn

Hlavnou postavou príbehu je Jyn, dcéra inžiniera Hviezdy smrti. Jej otca nasilu odvlieklo Impérium ešte keď bola malá. Po niekoľkých rokoch dospieva v silnú ženu, ktorá sa pretĺka životom. V jej vnútri však stále vládne nepokoj zo straty rodičov. Aliancia rebelov sa dozvedá, že Impérium buduje neznámu zbraň a informácie o nej má pilot odpadlík, ktorý sa dostal do rúk radikálneho povstalca, ktorý sa po strate rodičov ujal práve Jyn. Aliancia ju preto vyhľadá a vyšle ju za jej bývalým poručníkom, aby sa od neho dozvedela informácie. Tu sa Jyn dozvedá, že jej otec vložil do Hviezdy smrti slabé miesto, ktoré môže túto ničivú zbraň úplne zničiť. Po niekoľkých zvratoch sa nakoniec hŕstka odpadlíkov vydá hľadať plány k Hviezde smrti, aby mohol začať boj proti vzrastajúcej sile Impéria.

Film, ktorý si budete užívať

Po oznámení, že sa štúdio Lucasfilm chystá natočiť práve tento príbeh, boli fanúšikovia skeptickí, dnes sa však musia za svoje obavy ospravedlniť. Scenár bol síce jednoduchý a priamočiary, ale nič prevratné sme od neho ani neočakávali a on sa ani na nič nehral. A práve jeho priamočiarosť bola veľkým plusom. Divák sa jednoducho nechal unášať akciou, ktorá bola perfektne zvládnutá a nezostalo mu žiadne miesto na nudu. Každá pasáž filmu mala svoje opodstatnenie a nebola zbytočná. Režisér navyše dokázal citlivo vytvoriť atmosféru klasickej série Hviezdnych vojen. Vo filme sme tak mohli vidieť viaceré reálie z pôvodných častí. Čo sa týka trikov, tak tu nie je čo vytknúť. Scenérie a miesta bitiek boli naozaj pôsobivé. Veľkým plusom boli aj samotné charaktery postáv, ktoré dostali dostatočné množstvo priestoru na ich vykreslenie a divák sa dokázal vžiť do ich kože. Režisér urobil dobrý krok keď si do jednotlivých postáv vybral neopozerané tváre hercov.

A posledná scéna s Darthom Vaderom bola čerešničkou na torte.

Či už máte alebo nemáte radi Hviezdne vojny, tento film si budete skutočne užívať.